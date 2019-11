Hele 17 sæsoner har Kourtney Kardashian været med til at lave af tv-serien 'Keeping Up With The Kardashians', der havde premiere i 2007.

Men efter 12 år på skærmen er det nu slut. Den 40-årige stjerne har valgt at trække stikket for at bruge sin tid og energi på noget andet.

Ifølge mediet The Sun skulle Kourtney Kardashian have udtalt, at hun vil bruge mere af sin tid og energi på at være mor til sine tre børn.

Den 40-årige amerikaner har alle tre børn med eksmanden Scott Disick –der er tale om to sønner på ni og fire år, mens datteren er syv år gammel.

Kourtney Kardashian har valgt at trække sig fra den populære tv-serie. Foto: Chris Delmas Vis mere Kourtney Kardashian har valgt at trække sig fra den populære tv-serie. Foto: Chris Delmas

Kourtney Kardashian fortalte også, at 18. sæson er ved at blive produceret, og hun vil ikke afvise, at hun optræder i den på den ene eller anden måde.

Søstrene, Kim og Khloé Kardashian, har respekteret beslutningen fra deres søster, men Khloé har udtalt, at hun håber at se hende tilbage på et tidspunkt.

»Vi elsker helt sikkert Kourtney, og vi vil savne Kourtney uanset, hvad hun beslutter at gøre, men mennesker kommer og går hele tiden i den her familie,« siger 35-årige Khloé Kardashian om søsterens beslutning.

Der er ingen premieredato for sæson 18 af 'Keeping Up With The Kardashians' på nuværende tidspunkt.