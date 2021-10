Efter ni måneder som kærester, er der nu kommet en ring på Kourtney Kardashians finger.

Blink-182-trommeslageren Travis Barker har nemlig friet til realitystjernen på stranden foran Rosewood Miramar strandhotel – omringet af en romantisk opstilling af røde roser og hvide lys.

Det skriver Page Six.

Kourtney Kardashian har også selv delt et billede fra frieriet på sin Instagram, hvor hun dog nøjes med at skrive 'for evigt' og tagge sin forlovede.

Travis Barker friede til Kourtney Kardashian i midten af en roseopstiling, viste realitystjernen frem på sin Instagram med blandt andet dette billede. Foto: Instagram/@kourtneykardash Vis mere Travis Barker friede til Kourtney Kardashian i midten af en roseopstiling, viste realitystjernen frem på sin Instagram med blandt andet dette billede. Foto: Instagram/@kourtneykardash

Efterfølgende blev forlovelsen fejret på strandhotellets restaurant med de to turtelduers familier.

Det kunne man blandt andet se på Kim Kardashians Instagram-stories fra den store dag.

Kardashian-søsteren delte også billeder af den imponerende forlovelsesring i sølv og med en stor oval diamant.

Det formentligt kommende bryllup bliver det første for Kourtney Kardashians vedkommende.

Hendes kommende mand har dog to gange tidligere været gift – et enkelt år med erhvervskvinden Melissa Kennedy og dernæst i fire år med modellen Shanna Moakler, som han fik børnene Landon og Alabama på 18 og 15 år med.

Kourtney Kardashian har tre børn fra forholdet med 'Keeping Up With The Kardashians'-stjernen Scott Disick: 11-årige Masion, niårige Penelope og seksårige Reign.