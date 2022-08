Lyt til artiklen

En video fra Kourtney Kardashians tiårige datter, Penelope Disick, har i den grad vakt harme.

I videoen, der nu er slettet, delte hun nemlig sin makeup-rutine med sine fire millioner følgere på den TikTok-profil, hun deler med sin mor.

Det skriver flere medier, herunder E! News.

Mens nogle følgere syntes, det var yndigt, var der mange andre, der rettede kritik mod Kourtney Kardashian for at tillade sin tiårige at bruge kosmetikprodukter i så ung en alder.

Her ses Penelope Disick med sin far, Scott Disick. Foto: GDP Photos/ MediaPunch Vis mere Her ses Penelope Disick med sin far, Scott Disick. Foto: GDP Photos/ MediaPunch

'Jeg har en tiårig. Bare nej. De har kun et par år mere af ren uskyld tilbage, før de begynder at lære om at blive voksne,' lød det fra en bruger, mens en anden stemte i: 'Jeg kan ikke tro, hun er 10, og folk støtter dette …'

Flere støttede dog op om den lille piges pyntelyst.

'Ud af alle de ting, man skal bekymre sig om, elsker en lille pige makeup? Bekymr jer om jer selv,' skriver en til de kritiske røster.

En anden noterer sig da også, at der ikke er noget unaturligt i, at et barn interesserer sig for makeup – men ser et problem i, at det bliver delt på de sociale medier.

I videoen påførte Penelope Disick angivelig først et serum til sin hud for at forberede den, inden hun påførte concealer under øjnene, under kindbenene og på panden.

Til sidst toppede hun looket med øjenskygge, mascara og lipgloss.