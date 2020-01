En amerikansk rapper - der efter planen skal optræde til søndagens Grammy-prisudddeling - er blevet anholdt.

Rapperen med kunstnernavnet YG er mistænkt for røveri.

Det skriver The Guardian og NBC Los Angeles.

Den amerikanske rapper, der har det borgerlige navn Keenon Jackson, blev anholdt fredag i sit hjem i Chatsworth, efter politiet dukkede op og fremviste en ransagningskendelse.

Hvad den 29-årige rapper helt præcist er mistænkt for, er endnu ikke kommet frem, udover at han blev anholdt for røveri og blev taget med af politiet.

Til NBC Los Angeles fortæller hans advokat, Joe Tacopina, at anholdelsen kom helt bag på rapperen.

»Han forstår slet ikke, hvad de snakker om, og han tænker, at de har fat i den forkerte person,« fortæller han.

Efter YG blev fremstillet for en dommer fredag, blev der sat en kaution på 250.000 dollars - svarende til omkring 1,6 millioner kroner.

Kautionen blev indløst fredag aften, og YG er blevet løsladt.

Rapperen skal efter planen optræde til Grammy-prisuddelingen søndag aften sammen med flere andre artister som John Legend og Meek Mill.

Sammen skal de optræde til ære for rapperen Nipsey Hussle, som døde, efter han blev skudt sidste år.

Advokaten Joe Tacopina mener ifølge NBC Los Angeles, at YG indtil videre stadig er sat til at optræde til prisuddelingen.