'Mens vi står på den potentielle afgrund af 3. Verdenskrig, er det eneste, Kim Kardashian, Kanye West og Pete Davidson bekymrer sig om, deres egen patetiske småkrig.'

Sådan skriver den britiske tv-vært Piers Morgan i sin nylige klumme for The Sun.

Det endeløse trekantdrama, der den seneste tid har udspillet sig på de sociale medier mellem kendisserne, er nemlig ikke gået Morgans næse forbi. Og han er mildest talt forfærdet.

'Da krigen i Ukraine brød ud, vidste jeg, at mange fra planetens showbiz-befolkning ville reagere på deres sædvanlige rå, skamløse, overskriftsgribende måde for at sikre, at vores øjne ikke blev for distraheret af det rystende daglige scener af uskyldige kvinder og børn, der bliver bombet i stykker af Vladimir Putin,' skriver han og fortsætter:

Indtil for nylig var Kim Kardashian og Kanye West gift. Deres skilsmisse har skabt en del drama på sociale medier. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere Indtil for nylig var Kim Kardashian og Kanye West gift. Deres skilsmisse har skabt en del drama på sociale medier. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

'Intet forberedte mig dog helt på den svimlende egoistiske, upassende, ufølsomme og uhyggelige opførsel af Kim Kardashian og de utroligt grufulde mænd i hendes liv, Kanye West og Pete Davidson. Der går ikke en dag uden en ny 'breaking news-udvikling' i deres giftige, grimme fejde, som i deres forkælede tunnelsyn er den eneste krig, nogen af ​​os virkelig burde bekymre os om.'

I klummen redegør han for de ting, der den seneste tid har skabt overskifter om de tre hovedpersoner.

Blandt andet, hvordan Kanye West i sin musikvideo til 'Eazy' brugte modellervoks-udgave af Pete Davidson, der bliver kidnappet af rapperen, bundet og begravet levende, og hvordan Pete Davidson for nylig proklamerede, at han lå i »Kanyes kones seng«.

Foruden at spille en central rolle trekantdramaet, har Kim Kardashian også været i vælten for at have udtalt sig på en noget uheldig måde til Variety med sin »let røven og begynd at arbejde«-kommentar.

Pete Davidson er Kim Kardashian nye kæreste og en del af trekantsdramaet. Foto: Evan Agostini Vis mere Pete Davidson er Kim Kardashian nye kæreste og en del af trekantsdramaet. Foto: Evan Agostini

Også det har fået Piers Morgan til at se rødt.

I klummen beskriver han, hvordan ironien i, at Kim Kardashian, der »er født til rigdom og privilegier« belærer nogen om, hvad det vil sige at udføre et rigtigt arbejde.

'Her gik mine tanker til de ekstraordinære kvinder i Ukraine,' skriver han og tilføjer:

'Dag efter dag, time efter time, ser vi dem undvige bomber eller bære deres sultne, grædende børn efter at have forladt deres hjem og drømme bag sig, mens deres mænd, fædre, brødre og sønner fører ægte kamp-til-døden-krig med russiske angribere fast besluttet på at tage alt, hvad de har.'

Piers Morgan understreger, at man ikke ser antydningen af hverken selvmedlidenhed eller selvhøjtidelighed fra ukrainerne.

'De bemærkelsesværdigt selvoptagede som Kardashian, West og Davidson, der kæmper mod hinanden på Instagram så skurrende, at det giver mig lyst til at brække mig.'