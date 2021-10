Mens Alec Baldwin og hans skuespillerkollegaer stadig er i chok over skuddrabet på filmfotografen Halyna Hutchins, forsøger andre at placere ansvaret for tragedien

Og her kan Baldwin ikke helt slippe for et ansvar, mener i hvert fald den britiske tv-vært og debattør Piers Morgan, der langer hårdt ud efter Alec Baldwin.

Siden Halyna Hutchins blev dræbt af skud under optagelserne til filmen 'Rust', har amerikansk politi og medier endevendt sikkerheden ved filmsættet. Og den lader meget tilbage at ønske.

Alec Baldwin har selv kaldt drabet for en 'tragisk ulykke', men det giver Piers Morgan ikke meget for.

»Jeg tvivler ikke på, at han er oprigtigt ked af skyderiet, eller at han ikke havde nogen idé om, at pistolen var ladt. Men hvad jeg nu tvivler på, er Alec Baldwins opfattelse af, at det var 'en tragisk ulykke',« skriver tv-værten i en klumme i Daily Mail.

De seneste dage er det nemlig blevet oprullet, hvordan sikkerheden på film-sættet var mildest talt elendig.

Og da Alec Baldwin foruden at være skuespiller i filmen også har titel af 'executive producer' betyder det, at han har et ansvar, der blandt andet betyder, at han kan blive stillet til ansvar rent juridisk.

Ser man det i lyset af, hvor ringe sikkerheden omkring våben var på sættet, mener Morgan, at Baldwin burde påtage sig et ansvar for ulykken. Ifølge Morgan burde Baldwin nemlig havde opdaget, at sikkerheden var så elendig.

Det var Alec Baldwin selv, der affyrede den såkaldte rekvisitpistol, som han troede ikke var ladt. Det var den dog, og det blev dødbringende for Halyna Hutchins, der blandt andet efterlader sig en niårig søn og en ægtemand.

Flere medier har beskrevet, hvordan der generelt var store utilfredshed omkring forholdene på filmsættet.

Ifølge L.A. Times forlod seks medarbejdere produktionen, kort før ulykken fandt sted, da de var utilfredse med løn- og boligforhold.

Derfor gik indspilningen også i gang lidt senere den dag, da man måtte have fat i blandt andet nye kamerafolk.

Derudover har der også været kritik at de to personer, der var ansvarlige for håndteringen af de våben, man brugte ved indspilningerne.

Det var den assisterende filminstruktør Dave Halls, der overrakte Baldwin pistolen, som han kaldte en 'cold gun' (ikke ladt pistol, red.). Inden da havde den våbenansvarlige, Hannah Gutierrez Reed, klargjort tre pistoler og lagt dem på en vogn. Det er dog kommet frem, at Halls ikke tjekkede pistolen en sidste gang, inden han overlod den til Baldwin, hvilket ellers er normen.

Men allerede i 2019 var der indgivet klager om, at Dave Halls ved optagelserne af en anden film blev fyret, fordi han tog let på sikkerheden, skriver CNN.

Flere mener også, at 24-årige Hannah Gutierrez Reed, der er udpeget som hende, der ladede den pågældende pistol, var for ung og uerfaren. Flere var utrygge ved hendes måde at håndtere og tjekke pistolerne på, da hun arbejdede på sin forrige film 'The Old Way' med Nicolas Cage, påpeger en kilde over for Daily Beast.

På dagen for ulykken havde filmholdet øvet sig først, holdt derefter frokostpause, og da de kom tilbage, gik det galt. Det vides ikke, om pistolerne blev tjekket igen efter pausen, har filmens instruktør, Joel Souza, fortalt i den afhøringsrapport, som L.A. Times har fået fat i.

Joel Souza stod lige bag Halyna Hutchins’ skulder, da hun blev ramt af kuglen, der ramte hende i maven. Han blev også snittet af kuglen, men er efterfølgende blevet udskrevet fra hospitalet.

Piers Morgan mener, at Alec Baldwin som 'Executive Producer' bærer en del af ansvaret for ulykken, da han er ansvarlig for forholdene på arbejdspladsen, som Morgan kalder for kaotiske.

»Når vi tager i betragtning, hvad vi har opdaget omkring forholdene, der ledte op til det øjeblik, hvor skuddet blev affyret, var dette en ulykke, der ventede på at ske,« lyder det fra Morgan.