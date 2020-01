Hans metoder og udsagn er bliver kritiseret igen og igen.

Ikke desto mindre skal prinsesse Märtha Louises selvudnævnte shaman-kæreste, Durek Verrett, nu være fast ekspert i tv-programmet 'The Doctors'.

Det afslører hovedpersonen selv i et opslag på Instagram, hvor han skriver, at han er glad for tjansen.

'Det er vigtigt at bygge bro mellem videnskab og spiritualitet og gøre sidstnævnte til en funktionel del af vores sundhedspleje (...)' skriver han blandt andet.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett fotograferet i august sidste år. Foto: Carlos Diaz Vis mere Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett fotograferet i august sidste år. Foto: Carlos Diaz

'The Doctors' er et talkshow, der har sin grundlæggelse i det kendte CBS-program 'Dr Phil'.

I programmet diskuterer de faste eksperter ugentligt forskellige sundhedsmæssige temaer og svarer på spørgsmål på seerne. Og nu vil disse svar altså få et spirituelt islæt.

Noget, der blandt andet har sat sindet i kog hos den kendte, norske læge Wasim Zahid, der også går under navnet Twitter-lægen.

»Jeg synes, det er et skuffende og ikke gennemtænkt træk fra producenterne. En sådan deltagelse giver ham en legitimitet, der ikke er berettiget,« siger han til norske Dagbladet og tilføjer:

»Jeg håber, at han i det mindste ikke udtaler sig om medicinske temaer.«

Det er ikke første gang, Wasim Zahid langer ud efter Durek Verrett.

Da den selvudnævnte shaman i efteråret udtalte, at han havde evner til at 'rense kvinder, der havde haft sex med for mange', gav Wasim Zahid også sit besyv med.

»Det er helt skørt at sige, at kvinder med 'for mange' bliver mærket og trænger til udrensning. Så siger man indirekte, at disse kvinder er urene. Det er et middelalderligt kvindesyn,« sagde han dengang til Dagbladet.