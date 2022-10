Lyt til artiklen

Den kontroversielle amerikanske milliardær Robert Kraft tog forleden fusen på sine gæster.

For det, de troede blot var en almindelig fest, viste sig at være et bryllup for Kraft og hans 34 år yngre kone.

Det skriver Page Six.

Da gæsterne fredag ankom til den stjernespækkede fest i New York, traf den stenrige Kraft, der er blevet rig på sine investeringer i papirindustrien, nemlig en overraskelse op af hatten.

Robert Kraft og hans kone ved US Open i september. Foto: AL BELLO Vis mere Robert Kraft og hans kone ved US Open i september. Foto: AL BELLO

Den 81-årige milliardær og hans kæreste, den 47-årige læge Dana Blumbers, kom pludselig frem i brudetøj, og så tog festen en uventet drejning.

Festen blev til et bryllup, hvor selveste Elton John spillede. Ifølge Page Six skyldtes popsangerens tilstedeværelse, at han er privat ven med Kraft, og den private koncert var derfor en bryllupsgave til parret.

Og han var tilsyneladende ikke den eneste popsanger til stede. Efter at have sunget en række numre selv, opførte Elton John nemlig sangen 'Candle in the wind' som en duet med Ed Sheeran.

Derudover bød festen på andre musikere og en dj samt en bryllupskage i syv lag.

Robert Kraft og Dana Blumberg i maj . Foto: John Nacion/STAR MAX/IPx Vis mere Robert Kraft og Dana Blumberg i maj . Foto: John Nacion/STAR MAX/IPx

Robert Kraft, der ifølge Forbes har en formue på 81 milliarder kroner, er en velkendt skikkelse i USA, hvor han har gjort sig bemærket for sin gode næse for forretninger.

Han blev født i Massachusetts og fik grundlagt sin viden om forretninger hos sin far, der var kjoledesigner.

Allerede efter universitetet i 1970’ere så han lyset i skov- og papirindustrien og grundlade sit første selskab. Siden har han skabt en formue og gennem sit investeringsselskab Kraft Group har han investeret en del i blandt andet sport, hvor han har købt det amerikanske fodboldhold New England Patriots.

Derfor var blandt andre Patriots quarterback, Tom Brady, der er gift med den tidligere topmodel Giselle Bunchen, med. Parret hang ud ved den celebre fest med blandt andre Bon Jovi.

Robert Kraft ejer New England Patriot. Og dem er han meget glad for. Foto: Charles Krupa Vis mere Robert Kraft ejer New England Patriot. Og dem er han meget glad for. Foto: Charles Krupa

Selvom Kraft har mange meritter, kom han også ud i uføre, da han i 2019 blev sigtet for at have betalt for seksuelle ydelser på et spa i Florida.

Krafts advokater nedlagde dog forbud mod at vise hemmelige videooptagelser fra overvågning i massagerummet i retten, da de argumenterede med, at det krænkede Krafts rettigheder, har NBC News beskrevet.

Sagen blev derefter droppet grundet manglende beviser.