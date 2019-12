I podcasten 'Helt væk med Hemmingsen' fortalte Sarah Grünewald mandag, at hun forsat leder efter et sted at bo.

Den 35-årige 'Vild med dans'-vært fortæller tirsdag til B.T., at hun nu får en masse beskeder på Facebook fra personer, der prøver at hjælpe hende. Der er bare ét problem.

»Heldigvis får jeg mange beskeder, og det skal folk have tak for. Problemet med henvendelserne er bare, at det kun er henvisninger til huse, som jeg kan købe,« siger hun og forsætter:

»Som alle medier skrev sidste år, så gik jeg personlig konkurs. Det betyder, at jeg ikke kan købe et hus, før jeg er helt gældsfri. Og det arbejder jeg hårdt for at blive.«

'Vild med dans'-værten Sarah Grünewald kan ikke købe et hus, før hun er gældsfri. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere 'Vild med dans'-værten Sarah Grünewald kan ikke købe et hus, før hun er gældsfri. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Grünewald fortalte sidste år, at hun blandt andet gik konkurs, fordi hun hjalp sin familie økonomisk, da hun ville forhindre, at hendes barndomshjem endte på tvangsauktion.

Sarah Grünewald tilføjer, at hun er opvokset på landet og derfor gerne vil flytte lidt væk fra København, men hun har et ansvar, der holder hende tæt på hovedstaden:

»Jeg elsker naturen og privatlivets fred, men jeg har en eksmand, der er voldsom glad for København. Derfor må jeg blive i nærheden. Mit fineste job er at holde min søn og eksmand glade.«

35-årige Grünewald har sønnen Luis på tre år med eksmanden Rasmus Backhaus. Parret blev skilt tidligere på året, efter de havde været gift siden 2014.

Siden bruddet med Backhaus har 'Vild med dans'-værten boet tæt på Det Kongelige Teater i det, der er sønnens barndomshjem. Sarah Grünewald siger, at det ikke nødvendigvis skal være et hus på landet - mindre kan også gøre det:

»En lejlighed i København er også okay, hvis der bare er en eller anden form for have. Faktisk kan en altan med noget kunstgræs ligeledes gå,« griner hun afsluttende overfor B.T.

Grünewald er primært kendt som 'Vild med dans'-vært, men hun har også optrådt som skuespiller i serien 'Tomgang' og filmen 'Dirch'.

Du kan høre hele episoden af 'Helt væk med Hemmingsen' lige her.