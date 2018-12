Der er nok at glæde sig over i det lille hjem, hvor tre bliver til fire til næste år.

Lykken tilsmiler i den grad den tidligere deltager i ‘Kongerne af Svendborg’ Glenn ‘Zebra’ Sander. Han har lige fået nyt job, og til sommer skal han være far for første gang. Hans kæreste Laila er nemlig gravid.

»Vi har ikke som sådan forsøgt at blive gravide, vi var klar til det, så Laila fik taget sin hormonspiral ud. Så vi vidste, at kommer det, så kommer det. Dog endte første graviditet i en abort grundet de mange hormoner, der stadig var i kroppen. To måneder efter var der jackpot, og vi er nu i uge 14! Det har været en rigtig rutchebane tur denne gang, man har jo en frygt om samme tur en gang mere,« fortæller Glenn og fortsætter:

»Vi kender ikke kønnet, men afslører det for venner og bekendte d. 29. med en fyrværker, der kommer og skyder de største krysantemumbomber af i kønnets farver i Kalundborg.«

Laila har termin 16. juni, så de får et sommerbarn, og Laila har i forvejen datteren Mathilde, som fylder fire år til januar. Parret glæder sig til at blive en lille familie og følger spændte med i barnets udvikling.

Nyt job og flytter sammen med kæresten

Det er dog ikke kun familieforøgelsen, som Glenn kan glæde sig over, der sker flere spændende ting i hans liv lige nu, og fremtiden ser i særdeleshed lys ud.

»Det går godt. Jeg starter på nyt job i Forsvaret i januar, hvor jeg skal arbejde på våben- og ammunitionslagret på Antvorskov kaserne, og så flytter jeg sammen med kæresten også i hendes lejlighed,« fortæller Glenn og fortsætter:

»Min søster har lige født en skøn dreng, og så har jeg en kusine, der også lige har fået en lille dreng og sidst, men ikke mindst så har jeg en kusine, der også venter en dreng! Så der er gang i familieforøgelsen. men under alle omstændigheder, så går det sgu dejligt,« slutter han.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.