Det er ikke kun psykisk, at fødselsdepressionen har ramt Kia.

Den 17. september runder Kia Søgergreens søn, Marcus, 2 år, men Kia har stort set kæmpet med en alvorlig fødselsdepression i hele sønnens liv.

Derfor har hun i næsten to år ikke levet sammen med sin kæreste og søn som den familie, de så inderligt drømte om at blive.

Kampen er stadig i gang, og selvom der er bedring at spore hos Kia, så fortæller hun nu åbent om, at det ikke kun er på psyken, hun kan mærke fødselsdepressionen.

Den har nemlig også haft stor fysisk betydning for hende.

'Min krop har været meget igennem de sidste 2 år. Først tog jeg lidt over 20 kg på under min graviditet. Jeg vejet 50 kg, før jeg blev gravid. Så tabte jeg rimelig hurtig de første 12-15 kilo efter fødslen. Så begyndte jeg på medicin og tog hele møget på igen. Så blev min medicin taget fra mig, og jeg begyndte at tabe mig igen. Så kom jeg på medicin igen, og nu jeg ligesom nået til et punkt, hvor min vægt bare er gået i stå, og jeg må derfor bare erkende, at sådan her ser jeg altså bare ud nu,' skriver Kia på sin Instagram og fortsætter:

'Antipsykotisk medicin har den ærgerlige bivirkning, at man ofte tager på i vægt. Men hvad gør jeg så, for at undgå at tage på i vægt? Jeg drikker vand – meget vand, undgår andre væsker som sodavand, juice osv., jeg går ture, når jeg har overskud, og så spiser jeg små portioner og ikke så af meget af gangen. Jeg burde tænke over, hvad jeg spiser og dyrke motion, men der er jeg bare ikke lige nu. Jeg er heldig ikke at have fået strækmærker efter min graviditet. Det går os kvinder meget på, hvordan vi ser ud, og hvad vægten siger. Men pyt med vægten, så længe vi har det godt.'

Opslaget kommer i forbindelse med en spørgerunde, som Kia har lavet med sine følgere, hvor de kunne ønske nogle emner, hun skulle fortælle om på sin Instagram.

Et af disse emner var vægttab og medicinens påvirkning på hendes vægt, og til opslaget har hun uploadet et billede, hvor man kan se hende i undertøj. Se billedet herunder:

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk