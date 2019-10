Kia er blevet eftersøgt af politiet, der har forsøgt at få fat i hende på realitydeltagerens adresse. Hun tager dog hele sagen med et smil.

Kia Sødergreen fik sig noget af et chok, da hun kom hjem på orlov og tømte sin postkasse. Her lå der nemlig et brev fra politiet, hvor Kia kunne læse, at hun er blevet eftersøgt.

'Nu er jeg så også efterlyst af politiet. Seriøst, det kører bare for mig for tiden. Jeg er taget på hjemmebesøg i dag, og dette brev lå i min postkasse. Jeg må heller få sendt dem mit kørerkort i dag', skriver Kia på Instagram, hvor hun har delt et billede af brevet fra politiet.

Årsagen til eftersøgningen er, at politiet har inddraget Kias kørekort, efter realitydeltageren i december forsøgte at tage sit eget liv og blev tvangsindlagt efter en hård periode med fødselsdepression og fødselspsykose, der startede, da hun i september 2017 blev mor for første gang.

'Efter tvangsindlæggelsen fik politiet besked om min diagnose og mine problemstillinger. Hvilken diagnose eller diagnoser, der er tale om, er jeg ikke parat til at dele med hele Danmark endnu, men det er på baggrund af disse og denne situation, at politiet nu har inddraget mit kørekort', forklarede Kia dengang til Realityportalen.

Kia: Jeg begyndte at grine

Kia bor til daglig på et bosted og opholder sig derfor ikke på sin folkeregisteradresse, hvor politiet altså har forsøgt at finde hende for at få fat i kørekortet. Over for Realityportalen beskriver hun hændelsen som en mavepuster, men hun har valgt at tage det hele med et smil.

'Brevet er små 14 dage gammelt, så jeg må heller få det (kørekortet, red.) sendt til dem. Jeg tror, at politiet har prøvet at opsøge mig herhjemme. De ved jo ikke, at jeg er på bosted – og ikke hjemme. Men ja, det var noget af en mavepuster lige at få at vide, at jeg er eftersøgt. Så har jeg os prøvet det', griner Kia og fortæller, hvordan hun reagerede, da hun åbnede brevet.

'Jeg begyndte faktisk at grine. Min mor siger altid til mig, at jeg altid oplever de ting, man sjældent eller aldrig oplever. Så det er bare en typisk situation for mig. Så har jeg også prøvet at være eftersøgt nu.'

Teknisk set er Kia fortsat eftersøgt, for hun har endnu ikke været i kontakt med politiet. Men nu får hun sendt sit kørekort til dem i den nærmeste fremtid.

'Og så er den sag forhåbentlig lukket', slår hun fast.

