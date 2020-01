Kia Sødergreen er kendt fra Kanal 5-programmet 'Kongerne - Vilde i varmen', der blev sendt i foråret 2015.

Men siden da er der sket meget for Sødergreen, der har lidt af fødselsdepression og fødselspsykose. Men nu går det den rigtige vej.

Det sagde hun til B.T. på den røde løber inden 'Reality Awards 2020':

»Det går fremad, men det går langsomt. Men altså, jeg er her i dag, så det er et tegn på bedring.«

Reality-personligheden ved præcis, hvad hendes 2020 og skal indeholde:

»Jeg skal hjem og bo igen. Jeg skal være mere mor. Også skal jeg lave mere tv.«

Kia Sødergreen satte ligeledes ord på hendes 2019, der ikke har været et sjovt år:

»Det har været hårdt, og det har ikke været nemt. Jeg har været rigtig meget ked af det. Derfor er det godt for mig at komme ud i den her verden, som jeg har levet så meget i.«

Kia Sødergreen til 'Reality Awards 2020'. Foto: Nikolai Linares Vis mere Kia Sødergreen til 'Reality Awards 2020'. Foto: Nikolai Linares

Den tidligere deltager af 'Kongerne - Vilde i varmen' fortalte, at hun fortsat var indlagt på sit bosted.

Hun tilføjede slutteligt, at der ingen tidshorisont var på, hvornår hun kan udskrives.

Kia Sødergreen fik fødselsdepression og fødselspsykose, da hun fødte sønnen Marcus.

Hun fortalte tilbage i november, at hun var lettet over sin diagnose, som hun ellers havde haft svært ved at acceptere.