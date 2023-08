Det er ikke helt let at være aspirerende kongelige, hvis man samtidig er skuespiller. Det måtte hertuginde Meghan sande, da hun tilbage i 2016 begyndte at date den britiske prins Harry.

Dengang spillede hun med i den kendte tv-serie Suits, og det kongelige bekendtskab gav hurtigt nye udfordringer.

Det fortæller Suits-skaberen Aaron Korch i et interview med Hollywood Reporter.

Ifølge instruktøren bad den kongelige familie om, at der blev lavet ændringer i manuskriptet, da det viste sig, at forholdet mellem prins Harry og Meghan Markle antog en seriøs karakter i 2016. Blandt andet ønskede de, at Meghan Markle ikke sagde det specielle ord 'poppycock', som på engelsk bruges som slang for 'pjat' eller 'vrøvl'.

»I en episode skulle Mike og Rachel (Meghans rolle, red.) have en diskussion, og som en hilsen til mine svigerforældre, skulle hun sige: 'Min familie ville sige 'poppycock'. Men den kongelige familie ville ikke have hende til at sige det ord. De ville ikke lægge 'poppycock' i munden på hende,« fortæller instruktøren.

Han ved ikke helt, hvordan den kongelige familie fik fat i manuskripterne forud for optagelserne, men han var ikke i tvivl om, at kongehuset læste dem.

Meghan Markle på den røde løber i 2012. Foto: Laura Trevino/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Meghan Markle på den røde løber i 2012. Foto: Laura Trevino/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg blev opmærksom på, at de læste dem, da jeg fik tilbagemeldinger, men jeg kan ikke huske processen for, hvordan de fik dem,« fortæller han.

Han ved heller ikke med sikkerhed, hvorfor de ikke ville have, at Meghan Markle skulle sige 'poppycock', men han formoder, at det var for, at der ikke blev klippet små memes ud af hende, hvor hun siger 'cock', som på engelsk er slang for penis.

Han fortæller, at der desuden var en eller to ting mere, som kongehuset ville have ændret, men han husker ikke, hvad det var.

Meghan Markle var med i Suits i syv sæsoner, hvor hun spillede advokaten Rachel Zane, før hun blev stoppede i 2018. Senere samme år blev hun gift med prins Harry.

Denne sommer har Suits fået en uventet succes på streamingtjenesterne Netflix og Peacock, da serien over sommeren pludselig blev den mest streamede serie i USA i seks uger.

Aaron Korch fortæller i et andet interview med L.A. Times, at han er sikker på, at den fornyede interesse for serien skyldes den megen fokus, der har været på Meghan Markle, siden hun blev kongelig.