Ligesom alle andre har medlemmerne af den kongelige familie arbejdet hjemmefra under den seneste corona nedlukning.

Men nu er der igen mulighed for at se de royale i aktion.

For første gang i seks uger, har Kongehuset udsendt en kalender med opgaver og oplevelser i. Det skriver billedbladet.dk.

Stort set hele januar og februar måned har der ikke været noteret andet end fødselsdage og mærkedage i den royale kalender. Men nu trækker både kronprinsen og kronprinsessen i arbejdstøjet og går på job.

Tirsdag den 15. december deltog kronprinsesse Mary i et årsdagen for Global Refugee Forum, hos DRC Dansk Flygtningehjælp i København. Siden har der været coronastille i den royale kalender.

For kronprinsesse Mary er der endda mulighed for, at det sker udenfor de royale gemakker.

Den 4. marts klokken 14.00 skal hun deltage i en rundbordssamtale om kvinder og pigers sundhed og rettigheder på Christiansborg i København.

Mødet, der er en opfølgning på Nairobikonferencen, som Mary deltog i, i november 2019, skulle have været afholdt i november 2020.

Dengang blev det dog aflyst, fordi Christiansborg var hårdt ramt af corona og flere politikere gik i selvisolation. Men nu gør man et nyt forsøg, og kronprinsessen er klar.

Kronprinsparret var på arbejde sammen, da de uddelte Kronprinsparrets Priser på musik- og teaterhuset Værket i Randers i oktober 2020.

Torsdag den 11. marts klokken 10.00 er det kronprins Frederiks tur til at træde op, når han skal åbne konferencen ‘Ledelse af resiliens – i virkeligheden’.

Konferencen, som Københavns Professionshøjskole står for afholdes online, så Frederik må – ligesom så mange andre – måske fortsætte med at arbejde hjemmefra.

Dronningen selv får også travlt i den kommende tid, hun skal nemlig flytte residens. Tirsdag den 9. marts flytter hun til Fredensborg Slot.

Udover de annoncerede begivenheder deltager den kongelige familie 'i en række møder og begivenheder med blandt andet protektioner, organisationer og fonde', skriver Kongehuset i kalenderen.