Det vil sige en hel del om hertuginderne Kate og Meghans sande forhold, hvis man ikke oplever en lignende situation som fra ovenstående billede 1. juli.

Ifølge den royale ekspert Daniela Elser vil det vise, at der er hold i rygterne, som går på, at der er iskold luft mellem de to hertuginder.

Hun skriver i australske News.com.au, at man især skal holde øje med, hvad der sker udenfor banen, når den legendariske tennisturnering Wimbledon starter 1. juli.

Kate, der er hertuginde af Cambridge, er nemlig protektor for All England Lawn Tennis and Croquet Club. Sidste år tog hun sin svigerinde hertuginde Meghan af Sussex under armen og overværede turneringen fra tilskuerpladserne.

Her ses de royale brødre og deres hustruer, som angiveligt ikke er bedste venner for tiden. Foto: POOL Vis mere Her ses de royale brødre og deres hustruer, som angiveligt ikke er bedste venner for tiden. Foto: POOL

Derfor vil det være en klar indikation, om hvordan det går, hvis de ikke møder op sammen i år.

'Det er sket meget i løbet af det seneste år, så det vil være en lakmustest på, hvor meget fjendskab der er mellem de to Wales-drenge (prins William og prins Harry, red.) og deres koner, hvis Kate ankommer alene eller med Meghan,' skriver Daniela Elser.

Seneste tegn på, at det ikke går godt mellem de to royale par, er, at Harry og Meghan har trukket sig fra et samarbejde, de havde med prins William og hertuginde Kate.

Helt konkret har prins Harry og hertuginde Meghan valgt at forlade en velgørenhedsfond, som de to royale brødre oprettede sammen for et årti siden - 'The Royal Foundation'.

Planen er, at de i stedet vil oprette deres egen fond, som skal have et globalt sigte.

Ifølge The Guardian skyldes opbruddet i fonden dog ikke interne stridigheder i det britiske kongehus. I stedet skyldes det, at det er nødvendigt i forhold til fremtiden, hvor William står til at blive konge.

'Disse ændringer er udformet til bedst at passe til de kongelige højheders arbejde og ansvar, da de forbereder sig på deres fremtidige roller, og for bedre at tilpasse deres velgørende aktiviteter med deres nye husstande', lyder det i en udtalelse fra Kensington Palace.

Men Daniela Elsa mener, at der opstod stridigheder mellem parrene, da prins William i sin tid frarådede broderen Harry til at gifte sig med Meghan. Det samme som bedstefaderen prins Philip angiveligt gjorde.

Ifølge britiske medier sagde Philip til Harry, at man godt kan date skuespillere, men det er altså ikke nogen man bliver gift med.

Det var tilsyneladende også en klar indikation på deres forhold til hinanden, da hertug og hertuginden af Sussex flyttede fra Harry og Kate og Kensington Palace til Frogmore Castle i Windsor, hvor de bor nu.

Daniela Elser peger også på, at Harry og Meghan har fået deres egen Instagram-konto, og at de for nyligt har oprettet en personlig kommunikationsafdeling. Så nu kæmper de om briternes gunst via de sociale medier.

Den er i øvrigt ledet af Hilary Clintons forhenværende kampagnerådgiver Sara Latham. Så nu er der ikke andet at gøre end at sætte et stort, fedt kryds i kalenderen 1. juli og se, hvorvidt hertuginde Kate dukker op alene eller ej.