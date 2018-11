Hans navn er Frederik, kronprins Frederik.

Fredag eftermiddag afslørede tidligere forsanger i rockbandet Kashmir, Kasper Eistrup, sit portræt af kronprins Frederik, som han har malet med James Bond i tanke.

»Jeg synes, kronprinsen har samme charme og udadvendthed. Jeg viser ham i fuld figur med sko, sokker, skjorte og hænder,« havde Kasper Eistrup forklaret tidligere på dagen, før pressen og en forsamling fra finkulturen var samlet i Englesalen på Frederiksborg Slot i Hillerød til den store afsløring.

Her stod Kasper Eistrup og kronprins Frederik side om side foran det enorme portrætmaleri, og Kronprinsen kunne ikke lade være med at grine højlydt og klappe begejstret, da portrættet blev præsenteret for forsamlingen.

»Det har været en kæmpestor oplevelse,« fortalte kronprins Frederik.

»Som lille dreng havde jeg ikke tålmodighed til at sidde stille i længere tid til et portrætmaleri, men det har været sjovt og spændende, og vi har fået drøftet en masse ting,« fortsatte han og nævnte blandt andet deres fælles kærlighed til musik.

Kasper Eistrup, der kender kronprins Frederik helt tilbage fra starten af 90’erne, hvor Kronprinsen var gæst til nogle af Kashmirs første koncerter, fortalte, hvordan de havde rodet rundt på Amalienborg for at finde den helt rette setting for portrættet.

»Jeg vil gerne undskylde over for Mary, at vi ommøblerede hele stuen. Hun kom på et tidspunkt ind og spurgte, hvad vi lavede, og så svarede Frederik ’alt for kunsten’. Vi fandt en smuk sofa, og så fik vi i ægte James Bond-stil bestilt en dry martini ved siden af,« forklarede Kasper Eistrup.

Portrættet er en del af en større Kasper Eistrup-udstilling på Frederiksborg Slot, og efter afsløringen gik Kronprinsen videre privat rundt og så resten af udstillingen.

»Det er meget stort for mig. Min nordjyske kæreste siger, at træerne ikke gror ikke ind i himlen, men det synes jeg, de gør i dag,« lød det fra Kasper Eistrup, før han fulgtes videre rundt på slottet med kronprins Frederik.