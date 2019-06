Konflikten mellem Tom Pettys efterladte ser ikke ud til at have en ende lige foreløbig.

For et par uger siden sagsøgte hans døtre Dana Petty - Tom Pettys enke - for millioner, fordi de ikke mente, hun varetog hans arv ordentligt. Og nu har Dana Petty så sendt et søgsmål i modsatte retning.

Ifølge Page Six, som har set dokumenterne, mener den 54-årige enke, at den ældste datter, Adria Petty, 'sælger ud'.

Hun anklager datteren for at forsøge at misbruge den afdøde rocksangers eftermæle i kommerciel sammenhæng.

Adria Petty ses her sammen med Paris Hilton under Toronto International Film Festival i 2008. (REUTERS/ Mike Cassese) Foto: MIKE CASSESE Vis mere Adria Petty ses her sammen med Paris Hilton under Toronto International Film Festival i 2008. (REUTERS/ Mike Cassese) Foto: MIKE CASSESE

Helt konkret beskylder Dana Petty den 44-årige datter for at 'forsøge at udnytte Tom Pettys navn og omdømme til at sælge produkter a la Paul Newmans'.

Paul Newman var en amerikansk skuespiller, der grundlagde Newman's Own, der blandt andet producerer dressinger med skuespillerens ansigt på. Ifølge Dana Petty planlægger datteren at producere et lignende produkt med sin far som varemærke.

I søgmålet lyder det, at Dana Petty er overbevist om, at 'rocklegendens fans vil væmmes, hvis hans arv skal bruges på noget så perverst.'

'Tom ville aldrig være gået med til det. Han solgte aldrig ud, da han var i live,' lyder det.

Overfor Page Six fortæller Dana Pettys advokat, Adam Streisand, at hun længe har forsøgt at undgå den juridiske vej i konflikten.

'Men de seneste uger og måneder er steddøtrenes opførsel gået fra at være ubønhørlig til decideret sindsforvirret, og det skal stoppes,' siger han.

Selv afviser Adria Petty beskyldningerne. Ifølge hendes advokat er de 'fuldstændigt falske'.

Han udtaler, at søgsmålet i stedet er et forsøg fra Dana Pettys side på at aflede opmærksomheden fra, at hun ikke lever op til sine forpligtelser i forhold til Tom Pettys arv.

Tom Petty, der døde som 66-årig i 2017, testamenterede ligeligt rettighederne til sin musik og arv til sine to døtre og sin sene kone.

Sammen skulle de tre administrere millionforretningen gennem Petty Unlimited, men det er på ingen måde lykkedes dem.

Derfor anmodede Dana Petty i april retten om at få tilknyttet en upartisk mediator, der kan deltage, når der skal træffes beslutninger i Petty Unlimited.

Det er dog endnu ikke blevet besluttet, om dette bliver en realitet.