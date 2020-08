Det kom som et chok for de fleste, da det succesfulde danske hitband Alphabeat brød med hinanden midt i deres storhedstid tilbage i 2013.

Siden kom det frem i DR-dokumentarserien 'Da festen forsvandt', at bruddet især skyldtes, at forholdet mellem forsanger Stine Bramsen og bandets guitarist Anders Bønløkke – også kaldet Bønne – var yderst anspændt.

Begge parter fortalte dengang i serien, at de 'gik hinanden på nerverne', og at konflikten eskalerede, da Anders Bønløkke ikke dukkede op til Stine Bramsens bryllup i 2013.

Efter seks års pause fra hinanden valgte Alphabeat dog i 2019 at blive genforenet, og nu åbner forsanger Stine Bramsen op for, hvordan det har været at blive genforenet med 'Bønne'.

»Netop på grund af konflikten har det været rigtig rart at møde hinanden igen på et tidspunkt, hvor vi begge er blevet lidt mere modne og lidt bedre til at snakke om tingene, når der opstår noget,« siger den 33-årige sangerinde og fortsætter:

»Vi er meget forskellige, men vi holder også rigtig meget af hinanden og vil begge have, at Alphabeat når sit ultimative.«

Stine Bramsen fortæller, at et af problemerne for hende dengang var, at hun ikke turde sige sin mening.

»Der lå et eller andet i mig dengang, fordi jeg var startet som korpige. Selv om det udviklede sig udadtil, og jeg blev den, der 'var den' i interviews, så blev det ved med at sidde i dynamikken, at han var lederen, og jeg bare var en sanger,« siger hun og fortsætter:

Alphabeat, som de så ud i 2009, da de hittede i England med albummet 'The Spell'. Vis mere Alphabeat, som de så ud i 2009, da de hittede i England med albummet 'The Spell'.

»Så det har været rigtig fedt denne gang at kunne gå ind i sangskriverrummet med ham og føle, at jeg har mere at byde på, fordi jeg som solist har fået mig en masse erfaringer, som har gjort mig stærk og mere selvsikker.«

Hun fortæller endvidere, at hun ligeledes føler, at Anders Bønløkke har givet mere plads til hende:

»Jeg føler, at forholdet er mere ligeværdigt nu, fordi jeg mærker en større respekt fra hans side og en lyst til at høre min mening.«

Det var meningen, at Alphabeat skulle på den helt store genforenelsesturné med deres nye album denne sommer, men det satte corona en brat stopper for, og det har gjort ondt, fortæller Stine Bramsen:

»Vi havde ligesom bygget op til det her, siden vi valgte at gå sammen igen for to år siden. Det var i år, at vi mentalt og økonomisk skulle peake, så det var en frygtelig dag, da Mette (Frederiksen, red.) stillede sig op og sagde, at det kunne vi godt glemme alt om,« siger hun og fortsætter:

»Det var en kæmpe mavepuster, for selv om vi – forhåbentlig – kan komme ud og spille næste sommer, så vil det bare aldrig blive med det samme momentum som det, vi havde bygget op til denne sommer.«

Selv om Stine Bramsen må vente tålmodigt på at kunne komme ud og optræde igen, så betyder det ikke, at hun er forsvundet helt.

Hun vil nemlig fra slutningen af august medvirke i ét af i alt syv kommende jubilæumsprogrammer af 'Toppen af poppen'.

Det første afsnit bliver vist 30. august klokken 20 på TV 2 og TV 2 Play.