Alec Baldwin er ikke en populær herre for tiden.

I oktober skød og dræbte han ved et uheld fotografen Halyna Hutchins under optagelserne til sin film 'Rust', og tidligere på måneden fik han kritik for at udtale, at han ikke selv har noget ansvar i sagen.

Men nu lægger hans kone gennem næsten et årti - og største støtte gennem den nylige tragedie - muligvis yderligere brænde til Alec Baldwin-bålet.

I en story på Instagram fortæller den 37-årige influencer nemlig, at den 63-årige skuespiller tyssede på hende, da hun fødte parrets søn Rafael i 2015.

Alec Baldwin og Hilaria Baldwin med deres seks børn til premiere på tegnefilmen 'Boss Baby', som Alec Baldwin lægger stemme til babybossen i, i juni 2021. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Alec Baldwin og Hilaria Baldwin med deres seks børn til premiere på tegnefilmen 'Boss Baby', som Alec Baldwin lægger stemme til babybossen i, i juni 2021. Foto: ANGELA WEISS

»Alec tyssede på mig, mens jeg var i fødsel med Rafa. Han var på sin telefon: 'Shh! Kan du lige skrue ned?'« skriver Hilaria Baldwin til et billede af en artikel med overskriften 'Da min mand sagde, jeg skulle skrue ned under fødslen, vidste jeg, vores ægteskab var slut'.

Hun fortæller dog også, at Alec Baldwin hurtigt indså sin fejl og krøb sig sammen.

Hilaria Baldwin endte da heller ikke med at gå fra skuespilleren, som hun selv bemærker, for parret er stadig sammen i dag.

I stedet joker hun med, at hendes mand fik at høre for fejltrinet, og at parret i stedet fortsatte med »at få 522 babyer efterfølgende«.

Er det okay at tysse på en fødende kvinde?

Ægteparret har hele seks børn sammen: Otteårige Carmen, femårige Leonardo, treårige Romeo, etårige Eduardo og etårige Lucia, hvoraf sidstnævnte blev født ved hjælp af en rugemor.

Derudover har Alec Baldwin også den 26-årige datter Ireland Baldwin med sin ekskone, skuespilleren Kim Basinger.