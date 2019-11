Han er 70 år, forholdsvis nygift og har en gravid kone.

Hollywood-skuespilleren Richard Gere er det levende bevis på, at alder bare er et tal.

Hans 36-årige hustru Alejandra Silva venter sig nemlig igen, skriver spanske Hola!

Det er kun ni måneder siden, parret fik deres første fælles barn, men både spanske og engelsksprogede medier mener nu at vide, at den 34 år yngre Alejandra er gravid igen.

Richard Gere og Alejandra Silva. Foto: JUAN HERRERO Vis mere Richard Gere og Alejandra Silva. Foto: JUAN HERRERO

De to fik papir på deres kærlighed sidste år, og de har begge to børn fra tidligere forhold.

Gere har sønnen Homer James Jigme på 19 med eks-konen Carey Lowell, mens Alejandra er mor til den seks-årige Albert, som hun har med Govind Friedland.

Da det amerikansk-spanske par i foråret 2018 blev viet på Richard Geres ranch uden for New York, sagde den lykkelige brud til Hello Magazine.

»Jeg føler det som om, jeg er med i et ægte eventyr. Uden tvivl, så føler jeg mig som den lykkeligste kvinde i verden.«

Richard Gere og Alejandra Silva fotograferet sammen i maj 2017. Foto: VICTOR LERENA Vis mere Richard Gere og Alejandra Silva fotograferet sammen i maj 2017. Foto: VICTOR LERENA

Ifølge magasinet gjorde skuespilleren kur til sin nuværende kone ved at blive ved med at sende hende blomster, indtil hun gik med til at date ham.

Gere er ikke i tvivl om, hvad han faldt for ved sin unge kone.

»Jeg er den lykkeligste mand i universet. Hvordan kan jeg være andet? Jeg gifter mig med en smuk kvinde, som er klog, følsom, engageret i at hjælpe andre, som er sjov, tålmodig, som ved, hvordan man skal tilgive, som er en god kok - og som laver de bedste salater i verden,« sagde han til Hello i forbindelse med brylluppet.

Richard Gere har været gift to gange før. Først med modellen Cindy Crawford fra 1991 til 1995. I 2002 blev han gift med Carey Lowell, som han nåede at være gift med i 14 år, før de blev skilt i 2016.