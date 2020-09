Scorekarlen Score-Kaj.

Sådan var Peter Mygind bedst kendt i midten af halvfemserne, hvor han som guldklædt scoreguru med 'charme, selvtillid og lækkert hår' gav gode råd i DR-programmet 'Score-Kajs Score Show'.

Men noget tyder på, at han allerede inden sit store gennembrud var noget af en skørtejager, der lavede 'lamsebamser' på stribe.

I hvert fald fortæller Peter Myginds kone gennem snart 25 år, Lise Mühlhausen Mygind, i det seneste afsnit af podcasten 'Anden til Venstre', at Peter Mygind allerede havde en kæreste, da hun mødte ham første gang til en fredagsfest for 30 år siden.

Kæresten, der i øvrigt selv var til stede til festen, var dog ikke en hindring for Peter Mygind, som alligevel valgte at invitere Lise Mühlhausen med sig hjem.

Først dagen efter fortalte Peter Mygind til Lise Mühlhausen, at han faktisk var i forhold med en anden kvinde, og at denne havde set ham og Lise Mühlhausen stige ind i en taxa sammen efter festen.

»Han fortæller så, at han lige havde fortalt kæresten, at det var slut, men at hun havde set os forlade festen sammen, og at han derfor havde påstået, at jeg var blevet sat af på Israel Plads,« siger Lise Mühlhausen Mygind til 'Anden til Venstre'-værten, Stephanie Fisker.

»Det var en dum start, og jeg blev irriteret, fordi jeg faktisk kendte hende (kæresten, red.) og følte mig taget med bukserne nede. Det var ufint,« fortsætter hun og fortæller, at hun trods alt valgte at blive hjemme hos Peter Mygind hele weekenden.

Peter Mygind og konen Lise Mühlhausen Mygind. Foto: Simon Skipper Vis mere Peter Mygind og konen Lise Mühlhausen Mygind. Foto: Simon Skipper

Lise Mühlhausen Mygind fortæller endvidere, at der var endnu mere drama forbundet med hendes og Peter Myginds første nætter sammen.

Fordi hun var gået med Peter Mygind hjem, havde hun nemlig efterladt sine ting hos sin veninde, som derfor blev en anelse bekymret, da Lise Mühlhausen ikke dukkede op næste dag.

Veninden ringede derfor til Lise Mühlhausens mor, som søndag fik opsporet et telefonnummer til – tilfældigvis – Peter Myginds (eks)kæreste, der kunne fortælle, at Peter Mygind var den sidste, der havde set Lise Mühlhausen fredag nat.

Søndag eftermiddag ringede moderen derfor til Peter Mygind, der kækt besvarede hendes henvendelse med et 'hej svigermor', mens han samtidig fik fortalt hende om situationen med ekskæresten.

»De to bliver så enige om, at min mor skal sige til ekskæresten, at Peter satte mig af på Israels Plads, og sådan et forhold har de haft lige siden« fortæller Lise Mühlhausen Mygind i podcasten.

Lise Mühlhausen Mygind og Peter Mygind blev altså derfor kærester samme weekend, de mødte hinanden, og blot fem uger senere ventede parret deres første barn.

De to blev gift i 1996 og har i dag to børn sammen.