Som kommunikationsrådgiver hjælper jeg ofte virksomheder eller brands med at fremstå mere personlige i deres kommunikation. Når en virksomhed kommunikerer mere personligt, virker den nemlig mere troværdig og autentisk. Derfor er influencere og mediepersonligheder også blevet populære 'kommunikationskanaler' for mange brands, der 'nasser' på influencernes store personlighed i et forsøg på at sælge og markedsføre deres produkter.

En anden vej at gå er at forsøge at få eksempelvis administrerende direktører til at fremstå mere personlige på sociale medier og i medierne. En markant personlig profil 'sælger' simpelthen virksomheden, brandet eller sagen bedre end en anonym og upersonlig leder.

Derfor valgte man da også at lade Brostrøm optræde i meget personlige interviews for på den måde at gøre Sundhedsstyrelsens mange påbud mere spiselige for danskerne. Brostrøm medvirkede i store portrætinterviews i landsdækkende dagblade og på radiokanaler, hvor han afslørede alt fra sin fars tidlige død og sin seksuelle orientering til en glødende idealisme via et medlemskab af DKP. Brostrøm var tilmed på forsiden af det lækre livsstilsmagasin Euroman.

Andre kendte danskere har også brug for at fremstå mere personlige, autentiske, troværdige og sympatiske i medierne med det formål at øge deres brandværdi, så de kan sælge nogle flere bøger, foredrag, eller hvad de nu har gang i.

Igennem de sidste par uger har det pæne dameblad Alt for damerne lagt spalteplads til hele to mediepersonligheder, der har fået lov til at krænge deres hjerter ud i et forsøg på at skabe så høj en brandværdi som muligt. Det handler selvfølgelig om livsstilsguruen Mads 'Blærerøv' Christensen og eksbaronessen Caroline Fleming.

Og faktisk er det både strategisk klogt og smart at vælge et medie som Alt for damerne. Her er ingen kritiske spørgsmål, men en blød skriftestol og dermed god reklame, samtidig med at de gavmildt øser ud af deres privatliv. Jeg er sikker på, at sladderblads- og tabloidjournalisterne er grønne af misundelse over, at de to kendisser ikke vælger at tale ud i deres medier. Men sådan er det. Vi er alle sladdervorne – det er bare lidt finere, når sladderen står i et dameblad.

Hvis jeg endelig skal brokke mig lidt over deres måde at forvalte deres brandværdi på, så ville jeg ikke have anbefalet nogen af dem at smide deres ekser under bussen i et forsøg på at virke mere autentiske og ærlige.

Mads Christensen dissede fuldstændig ekskonen – og børnene – gennem 20 år ved at indrømme, at han i alle årene kun har tænkt på én ting, nemlig at knalde ved siden af – noget af en indrømmelse i et medie, der primært læses af kvinder. Den ellers medievante livsstilsekspert havde ikke lige tænkt over, om det var noget, ekskonen – og børnene – havde lyst til at dele med hele landets befolkning, og Christensen måtte da også krybe til korset og nærmest grådkvalt undskylde.

Caroline Fleming er i dag kæreste med Carsten Friis, der ejer skomærket Billi Bi. Foto: Thomas Freitag Vis mere Caroline Fleming er i dag kæreste med Carsten Friis, der ejer skomærket Billi Bi. Foto: Thomas Freitag

Eksbaronessen var knap så åben, men fortæller dog i interviewet, at hun for første gang i sit liv er sammen med en mand, som hun ser op til, beundrer og kan sparre med. Det er alligevel noget af en bedrift at have fået tre børn med to forskellige mænd over en længere årrække uden nærmest at have kunnet lide dem.

Man kan altså sagtens fremstå både autentisk og ærlig uden at tale dårligt om hverken ekskoner eller eksmænd. Og det har faktisk ikke noget med kommunikation at gøre. Det er bare god stil.