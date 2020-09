De fleste kendte danskere er okay til at kommunikere, ellers får de jo ingen taletid. Men nogle er også de fødte kommunikatører. Og sådan en er tv-værten Sofie Linde. Hun er åben, ligefrem, selvironisk, sjov, sød og på samme tid ærlig og fandenivoldsk.

I ugens løb har den 30-årige tv-værts navn været på alles læber efter de kontroversielle udtalelser, hun som vært på årets 'Zulu Comedy Galla' kom med under showet.

Linde valgte overraskende at bruge noget af sin taletid som vært til at italesætte problemer som manglende ligeløn, sexistiske overgreb og chikane fra mænd rettet mod primært yngre kvinder.

Hun fortalte om sine nylige 'X Factor'-lønforhandlinger med TV 2, hvor hun bad om mere i løn, men endte med at få under halvdelen af den løn, som den mest profilerede dommer på programmet, Thomas Blachmann, får, ene og alene fordi han er mand, var Lindes budskab.

Hun slog hovedet på sømmet, da hun berørt fortalte om en klam hændelse 10 år tidligere, hvor det, hun kaldte en 'stor tv-kanon' i DR, under en julefrokost tillod sig at bede hende om at gå ud på toilettet og 'sutte pik' på ham, og hvis ikke hun gjorde det, ville han smadre hendes karriere. Hun gik ikke med ham.

Det, Linde bedriver her, er et stykke gennemtænkt strategisk kommunikationsarbejde, som hun eksekverer til perfektion

»Hvad fanden bilder sådan en forkælet tv-vært sig ind?« lød nogle af reaktionerne fra de provokerede danskere.

»Man kan da ikke bare kuppe et tv-show, der skal forestille at være sjovt og apolitisk. Ja ja, det kan godt være, at hun har en pointe, men hvorfor sagde hun ikke, hvem den famøse tv-kanon var? Det er simpelthen ren selvpromovering og billige point, du her prøver at score, Sofie Linde,« lød nogle af anklagerne, og medierne hev og flåede i Linde, der stillede sig op og forklarede sine bevæggrunde.

Selv blev jeg i min egenskab af kommunikationsrådgiver spurgt, om det ikke var et kæmpe selvmål fra Lindes side. Og dertil må jeg bare sige: Nej, tværtimod. Det, Linde bedriver her, er et stykke gennemtænkt strategisk kommunikationsarbejde, som hun eksekverer til perfektion, og som hun følger helt til dørs på mesterlig vis.

Det er et strålende eksempel på et menneske, der helt naturligt formår at gøre alt det rigtige, når det gælder kommunikation. Det kan godt være, at mange danskere er uenige med Linde, men det skyldes ikke, at hun er dårligt til at kommunikere. Det skyldes, at de er uenige i hendes budskaber, og det er en helt anden sag.

30-årige Sofie Linde. Foto: liselotte sabroe Vis mere 30-årige Sofie Linde. Foto: liselotte sabroe

Hun bedriver nemlig det, der i professionelle termer kaldes aktivistkommunikation. Kommunikation, hvor budskaberne skal ramme og samle en helt specifik målgruppe, få tvivlerne til at tænke sig om og provokere den målgruppe, der er helt uenig. Aktivistkommunikation er netop kendetegnet ved, at man 'kupper' sig til en overraskende og ikke-konventionel platform. Og netop derfor er værtsjobbet for et tv-show et genialt valg.

Vi kender også aktivistkommunikatørerne fra for eksempel Green Peace. Og Linde gør nøjagtigt det samme. Hun har styr på sin målgruppe, de helt unge kvinder, og er drevet af personligt engagement og idealisme. Hun kæmper for feminisme og ligeløn, og hun bruger sine egne stærke historier til at få målgruppen med sig, og så kommer hun med en løsning. 'Lad være med at finde jer i det, sig fra, bed om mere i løn, sig nej til røvhullet og vis dem alle, at du sagtens kan klare dig alligevel. For det har jeg gjort, og så kan du også.'

138.000 likes på Instagram og en lovestorm af kommentarer og likes på Facebook taler sit eget tydelige sprog. Og man ved, hun har ramt den lige i r*ven, når en af ronkedorerne i standupbranchen, Uffe Holm, der har slået sig på at markedsføre sig selv og sin sjove lille datter, øffer op om, at det er for dårligt, at Sofie Linde tillod sig at komme med sine egne betragtninger, når hun nu var hyret til at være sjov.