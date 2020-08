Har du også bemærket, at der de seneste uger er dukket masser af sort-hvide fotos op på Instagram og Facebook? Kendte og ukendte danske kvinder har postet et lækkert sort-hvidt foto af sig selv sammen med variationer over hashtaggene #challengeaccepted – udfordring accepteret – og #womensupportingwomen, der kan oversættes til kvinder støtter kvinder.

I princippet alt sammen fint nok, hvis det da ikke lige var, fordi de mange opslag ikke gav noget som helst svar på, hvorfor det at poste et lækkert sort-hvidt foto af sig selv på nogen måde støtter andre kvinder, og man fik heller ikke svar på, hvad udfordringsdelen egentlig bestod i, eller hvorfor man skulle poste et sort-hvidt foto.

En masse kendte kvinder med tusindvis af følgere nominerede bare hinanden til at poste løs og støtte det, de mente var en god sag.

Flere i kommentarfelter rundt omkring opfattede de mange opslag som et udtryk for selviscenesættelse og begyndte at spørge, hvad det hele egentlig handlede om.

Det lugtede langt væk af form uden indhold

Jeg skal ikke kunne sige, om kvinderne ikke tænkte sig om, om det reelt var en kalkuleret måde at frame sig selv på, eller om de havde gode hensigter. Men det lugtede langt væk af form uden indhold.

Når man som jeg lever af at rådgive brands og virksomheder om, hvordan man agerer i medierne og undgår at ende i shit- og mediestorme, kom det ikke som den store overraskelse for mig, at nogle af de kendte kvinder ville ende med ridser i lakken.

Måske ikke de største ridser, men stadigvæk nok til gøre opmærksom på, at man som rollemodel for andre kvinder og dermed som attraktiv for kommercielle samarbejdspartnere gør klogt i at undersøge tingene, så man ikke mister sin troværdighed.

To af de kendte kvinder, der har deltaget i debatten, er Annemette Voss og sangerinden Szhirley – og de var ikke enige. Annemette Voss havde advaret mod at dele de her lækre fotos, hvis der ikke var nogen dybere mening med det, eller som minimum forsøge at sætte sig ind, i hvordan det kunne gøre en reel forskel.

Annemette Voss er en af de kendte kvinder, der opfordrede til, at man satte sig lidt ind i hvad #ChallengeAccepted-kampagnen betød.

Herefter tog Szhirley til genmæle og anklagede Voss for at bashe alle de kvinder, som i bedste mening havde delt et foto af sig selv med nogle støttende hashtags, og dermed anklagede hun Voss for lige præcis at gøre det modsatte af, hvad de mange velmenende opslag handlede om – nemlig at 'løfte hinanden op' og ikke tale negativt om andre kvinder. Voss mente dog ikke, at hun talte kvinder ned, men blot pointerede faldgruberne.

På Instagram kunne man dog også følge, hvordan de to blev forsonet – men deres lille fight illustrerer meget fint debatten.

Men hvad handlede den challenge så egentlig om? Der er flere bud, men den mest udbredte forklaring er, at en række fremtrædende tyrkiske kvinder har brugt hashtaggene til at fremhæve det sørgelige faktum, at mange tyrkiske kvinder er døde af fysisk vold i hjemmene under nedlukningen i Tyrkiet.

Kvinderne har villet skabe international opmærksomhed om den måde, tyrkiske medier har undladt at beskæftige sig med baggrunden for disse kvinders tragiske dødsfald, men blot har nævnt kvindernes navne under et lille sort-hvidt foto af dem i deres medier og aviser.

Så næste gang, der skal postes om kvinder og empowerment, må vi håbe, at både kendte og ukendte kvinder undersøger sagerne og ikke bare følger strømmen blindt, inden de trykker 'del'.