Hver uge byder nærmest på en shitstorm, hvor en såkaldt influencer bliver hevet gennem mediemøllen, fordi de på en eller anden måde dummer sig.

Umiddelbart skulle man jo tro, at mennesker, der tjener rigtigt mange penge på at bruge deres kendisfaktor og massevis af følgere til at promovere produkter for virksomheder, ikke har nogen interesse i at opføre sig på en måde, der brander dem negativt.

Men sådan forholder det sig ikke altid, og listen af kendisser, der jokker i spinaten, er lang.

Realitystjernen Lenny Pihl valgte at reklamere for snus og kviklån. Det lød sikkert skidesmart, da han indgik aftalerne, og pengene var helt sikkert gode, men shitstormen var enorm, og den har helt sikkert afskrækket andre virksomheder fra at samarbejde med ham.

Peter Falktoft måtte beklage, at han havde reklameret for det udskældte 'SmileBright'. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Peter Falktoft måtte beklage, at han havde reklameret for det udskældte 'SmileBright'. Foto: Mads Claus Rasmussen

Journalisten Peter Falktoft, Geggo fra Familien fra Bryggen og bagebloggeren Annemette Voss, influencere med mere end 800.000 følgere tilsammen, kom også i vælten, da de reklamerede for tandblegningsproduktet SmileBright, som viste sig at være sundhedsskadeligt.

Da følgerne fik nok, og medierne fik fat i sagen, så fik piben en anden lyd, og de sociale medier flød over med kendissernes grådkvalte undskyldninger og trusler om sagsanlæg til tandblegningsfirmaet. En rigtig skidt sag.

Smykkedesigneren Mai Manniche endte også for nylig i folkedomstolen, da hun sammen med sin lægemor, Vibeke Manniche, gik ud og proklamerede, at der slet ikke var nogen corona-epidemi. Retorikken var hård og uforsonlig, og det er ikke særlig smart, når man samtidig vil sælge dyre smykker og bruge sin kendthed som ambassadør for Psoriasisforeningen. Der gik ikke lang tid, så røg hendes plads som ambassadør.

Også en af ‘Forsidefruerne’ fra tv, realitystjernen og springrytteren Tina Lund, har fået ørerne i maskinen, fordi hun i en konkurrence om nogle dyre halskæder fra et smykkefirma lod sin lille søn trække lod blandt alle deltagerne.

Tina Lund har i denne uge i et interview til B.T. erkendt at det var en fejl, da hun lod sin bonusdatter vinde en af sine egne konkurrencer på Instagram. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Tina Lund har i denne uge i et interview til B.T. erkendt at det var en fejl, da hun lod sin bonusdatter vinde en af sine egne konkurrencer på Instagram. Foto: Bax Lindhardt

Sjovt nok valgte sønnen sin halvsøster som vinder, og Tina Lund gav ham lov, for hvorfor skulle hun ikke have lov til at vinde et flot smykke, når hun nu også var med i konkurrencen.

Tina Lund havde simpelthen ikke gennemskuet, at hendes følgere ville opfatte det stunt som unfair og respektløst. Hvorfor lave en konkurrence, når præmien alligevel skulle gå til et af hendes egne familiemedlemmer? Shitstormen ramte da også massivt, og smykkefirmaet undrede sig med rette over sagen.

Tina Lund mente først ikke, hun havde gjort noget galt, men i denne uge fik piben så en anden lyd, og hun har til B.T. erkendt, at det var en fejl at lade et familiemedlem vinde.

Som kommunikationsrådgiver må jeg tage mig til hovedet over den generelle mangel på omtanke fra de her influencere i disse sager. Hvis de gerne vil have en høj brandværdi og dermed tjene nogle penge, så skal man altså tænke sig om.

Som kommunikationsrådgiver må jeg tage mig til hovedet. Anna Thygesen, kommunikationsekspert

Hermed et par råd:

Hvis det produkt, du skal reklamere for, virker for godt til at være sandt, så er det nok for godt til at være sandt. Research og masser af kritiske spørgsmål til både produkt og virksomhed bag er et must. Risikovurdér alt, hvad du gør og siger i det offentlige rum. Hvor galt kan det gå? Hvem kan blive sure, og betyder det noget for dit brand, hvis de bliver det?

Udvis respekt for følgere og kunder i din butik og ikke mindst for de virksomheder, du samarbejder med. Skal du undskylde, så gør det ordentligt. Det hedder ikke ‘at lægge sig fladt ned’ for sjov. Det er det eneste, der virker.

Frem for alt: Tag følgere, fans og andre virksomheder alvorligt og behandl dem med respekt.