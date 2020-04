Coronakrisen raser, og vi danskere går ikke bare op i, hvordan vi selv passer på. Vi går i den grad også op i, om andre opfører sig ordentligt, og vi holder øje med hinandens adfærd - også de kendtes.

Og blandt kendte danskere har krisen da også vist flere eksempler på det, man kan kalde 'corona-kommunikationsstil'. Det kan godt være, at alle vi andre dødelige også jokker lidt rundt i spinaten, men det har helt andre konsekvenser, når kendte mennesker lægger deres stunts op på sociale medier, eller medierne får nys om det.

Jeg har set lidt nærmere på nogle af de mest uheldige sager.

Helle Thorning-Schmidt

Vores tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt har flere gange været i vælten i pressen og på de sociale medier for sit manglende samfundssind.

Først fik hun hug for at vende hjem fra et iværksætter-event i Spanien uden at gå i karantæne. En af deltagerne var tilmed blevet testet positiv dernede, men Helle Thorning-Schmidt rejste alligevel mellem Danmark og Storbritannien umiddelbart efter hjemkomsten.

Herefter jokkede Helle Thorning-Schmidt og ikke mindst hendes engelske mand, Stephen Kinnock, endnu en gang i spinaten, da de tog forbi Kinnocks fars hus, fejrede hans fødselsdag og postede fotos på de sociale medier, hvor de sad med behørig afstand.

Det var nok til, at politiet lynhurtigt irettesatte parret for at have brudt det engelske udgangsforbud og foretaget en unødvendig rejse. Endelig kom det også frem, at et af de firmaer, hvor Helle Thorning sidder i bestyrelsen, har valgt at udskyde sine betalingsforpligtelser over for virksomhedens leverandører, således at de nu skal vente endnu længere tid på at få deres penge. Ikke udtryk for det største samfundssind.

Vi må håbe, at Helle Thorning-Schmidt klarer sig bedre gennem resten af krisen.

Pione Sisto

Pione Sisto valgte at køre tilbage til Danmark trods forbud fra sin spanske klub. Foto: RITCHIE B. TONGO Vis mere Pione Sisto valgte at køre tilbage til Danmark trods forbud fra sin spanske klub. Foto: RITCHIE B. TONGO

Når den midtjyske fodboldspiller Pione Sisto, der er professionel fodboldspiller i den spanske klub Celta, efter krisen skal hjem til Spanien igen, så tyder meget på, at der vanker både bøde og skideballe.

Selv om direktøren havde bedt alle spillere om at blive i Spanien, valgte Sisto nemlig at sætte sig i sin bil og køre de 2.800 kilometer hjem til Danmark. Selv om man er dansker, skal man udvise samfundssind i det land, man bor i, må Sistos lære være.

Anders Holch Povlsen

Den stenrige ejer af Bestseller-koncernen Anders Holch Povlsen får heller ikke point for sit samfundssind i disse dage. Det vælter ind med kritik af manden, der først fyrede 750 af sine ansatte i Danmark og derefter toppede den med ikke at ville betale husleje. Bestseller-ejeren er blevet anklaget for at tage imod regeringens hjælpepakker uden selv at bidrage med noget fra sin kæmpestore personlige pengetank. Søndag sagde Anders Holch Povlsen dog undskyld, vendte på en tallerken og ville nu betale husleje alligevel - et tegn på, at man i Bestseller godt ved, at man fejlvurderede situationen. Uanset hvad man mener om hans ageren, så er det noget af et fald fra tinderne for den jyske erhvervsmand.

Sofie Linde

Selv den ultrapopulære tv-vært Sofie Linde nåede at blive upopulær blandt sine fans på grund af manglende samfundssind. Da statsministeren på det berømte pressemøde proklamerede, at Danmark lukkede ned, sad Sofie Linde og spiste middag på en restaurant i København med tv-værten Petra Nagel.

Sofie Linde har indrømmet, at hun var en af dem, der skyndte sig ud at hamstre. Hurtigt efter sagde tv-værten undskyld. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Sofie Linde har indrømmet, at hun var en af dem, der skyndte sig ud at hamstre. Hurtigt efter sagde tv-værten undskyld. Foto: Niels Christian Vilmann

Til trods for at Mette Frederiksen udtrykkeligt bad danskerne om ikke at hamstre, smed de to tv-værter hvad de havde i hænderne og skyndte sig i supermarkedet. Herefter poserede de kækt med det hele på sociale medier. Det skal man ikke gøre. Det udviklede sig til en regulær shitstorm, og Sofie Linde fjernede hurtigt opslaget og undskyldte mange gange.

Når sådan noget kan ske for vores allesammens Sofie Linde, så kan det sker for os alle.

Endelig er der Thailands konge. Han har sat sig selv i isolation i Tyskland, hvor han har indlogeret sig på et ellers coronaramt hotel i Bayern med personale og 20 elskerinder, indtil krisen er ovre. Det kan godt være, at han ikke bliver populær i Thailand på det her. Men det er han nu nok ligeglad med.

Pas på jer selv derude.