I denne uge lukkede mediegiganten Facebook den tidligere sanger og nuværende influencer Saszeline Dreyers Instagram-profil ned. Begrundelsen fra Instagram, som er ejet af Facebook, var, at Saszelines opslag indeholdt falske oplysninger.

Mediegiganten har længe været i vælten for ikke at gøre nok ved det generelle problem med såkaldte fake news, som deres brugere ikke kan eller har meget svært ved at verificere eller faktatjekke. Men nu er der måske ved at komme andre boller på suppen. Saszelines profil er i hvert fald ikke den eneste, der er blevet lukket af Facebook.

En verdensomspændende krise som covid-19 er et oplagt fænomen for dem, vi kalder konspirationsteoretikere, altså folk, der udtrykker skepsis over for eksperter og sundhedsmyndigheder til at samle sig i en større bevægelse.

Og Saszeline har altså meldt sig ind i den her bevægelse, med alt hvad det nu indebærer af negative kommentarer, blokeringer og hadefulde beskeder. Hun har valgt at bakke op om mange af de gængse konspirationsteorier, nettet flyder over med.

Reportagebilleder fra demonstration foran Christiansborg 29. august 2020 – arrangeret af 'Jorden Frihed Kundskab' og 'Foreningen Nej Til Tvangsvacciner.' Her demonstrerede de blandt andet mod kravet om mundbind i den kollektive trafik, 5G og tvangsvacciner. Her ses Saszeline Emanuelle Dreyer iblandt demonstranterne. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Reportagebilleder fra demonstration foran Christiansborg 29. august 2020 – arrangeret af 'Jorden Frihed Kundskab' og 'Foreningen Nej Til Tvangsvacciner.' Her demonstrerede de blandt andet mod kravet om mundbind i den kollektive trafik, 5G og tvangsvacciner. Her ses Saszeline Emanuelle Dreyer iblandt demonstranterne. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Vacciner er af det onde, hun er imod tvangsvaccinationer (hvem er ikke det?). Der er ingen sygdom, der er ingen syge, tallene er manipulerede. Mundbind er også en del af konspirationen, udrulningen af 5G-netværket er en del af statens overvågning af borgerne, og Bill Gates er Satan selv, da han har finansieret hele molevitten. Tjek selv mere ud. Det er så vildt.

Som kommunikationsrådgiver kan jeg da ikke lade være med at undre mig over, hvorfor en så populær kendis-influencer lægger sig ud med ikke bare de store mediegiganter, men også med mange af sine mere end 90.000 følgere?

Følgere, som – jeg vel at mærke går ud fra – er hendes primære indtægtskilde, idet hun lever af at indgå kommercielle samarbejder med virksomheder, hvor hun får et fee for at markedsføre virksomhedens produkter på sine sociale medier eller et cut af salget. Det virker decideret dumt.

Foreløbig er det offentligt, at i hvert fald en virksomhed har droppet samarbejdet med hende, nemlig N'AGE, der er en af Danmarks førende kæder af skønhedsklinikker, som udfører kosmetiske behandlinger. Direktøren har udtalt, at Saszelines holdninger ikke er forenelige med kædens, og at der ikke må herske tvivl om deres holdninger til lægevidenskaben. Klar tale. Og jeg tvivler på, at N'AGE er den eneste virksomhed, der stopper samarbejdet.

Det duer simpelthen ikke for de fleste virksomheder at manøvrere rundt i Saszelines meget følelsesmæssige univers og slet ikke at blive taget til indtægt for hendes vilde holdninger Anna Thygesen, kommunikationsekspert

Det duer simpelthen ikke for de fleste virksomheder at manøvrere rundt i Saszelines meget følelsesmæssige univers og slet ikke at blive taget til indtægt for hendes vilde holdninger. En anden virksomhed, tøjvirksomheden Underprotection, holder derimod fast i influenceren.

Her ser man intet problem i Saszelines udmeldinger, idet man går ind for demokrati og retten til ikke altid at være enig med flertallet. Mon deres målgruppe kun er konspirationsteoretikere?

Nu må vi se, hvordan Saszeline klarer sig. Om hun bliver lukket ind på Instagram igen, hvor mange følgere der holder fast, og ikke mindst, om hun kan banke en forretning op på en skønsom blanding af beauty-produkter, modetøj og kontroversielle politiske budskaber.

Vi får se. Jeg har sat mig foran tv'et med en skål popcorn.