»Hvad fanden laver to profilerede værter på 45 og 50 år med en 22-årig praktikant?«

Spørgsmålet, der dirrer i luften, bliver stillet af kommunikationsekspert Anna Thygesen, som mildest talt er forbløffet over både Jes Dorph-Petersen, hans advokat, Mette Grith Stage og store dele af den danske befolkning.

»Jeg ved ikke, Mette Grith Stage, hvad du havde sagt til din datter, hvis hun var kommet hjem fra den der lejlighed? Så havde du sagt 'ej, hvor er det hyggeligt?' Hvor dejligt, du måtte flygte ud,« lyder det retoriske spørgsmål fra Anna Thygesen.

Kommunikationseksperten talte torsdag i podcasten 'Q&CO' med Henrik Qvortrup, hvor både hun og Mette Grith Stage gav deres besyv med om sagen med fjernelsen af Jes Dorph-Petersen fra TV 2 på baggrund af to krænkelsessager.

Den mere end almindeligt ophedede diskussion i podcastprogrammet, tager udgangspunkt i TV 2s valg om at trække Jes Dorph-Petersen fra skærmen.

Det skete som nævnt på baggrund af to episoder, som to kvinder har indberettet i en intern undersøgelse, som kanalen lavede for at komme en sexistisk kultur til livs.

Her lød anklagerne på, at Jes Dorph-Petersen i 2001 skulle have tiltvunget sig sex med en kvindelig praktikant, og i et andet tilfælde i 2003 sammen med en anden mandlig kollega skulle have opfordret en anden kvindelig praktikant til sex – uden held.

Sidstnævnte er situationen, som Anna Thygesen starter med at ridse op i indledningen af 'Q&CO'. Det og resten af programmet findes i bunden af denne artikel.

Kommunikationseksperten fortæller i programmet, at hun har talt med flere direktører torsdag, som alle siger, de også havde fyret Jes Dorph-Petersen i et lignende tilfælde.

Selvom hun forstår Jes Dorph-Petersens frustration over at være ekspederet, så mener hun, at det, han har gang i, i medierne, er himmelråbende.

Og at det er underligt, at han selv lægger episoderne ud offentligt, men at både hans advokat og han selv har bedt om, at man ikke diskuterer det.

»Jeg kan ikke forstå, at han ikke kan se, at den måde – også for 20 år siden – man opførte sig på, uanset om de her kvinder ville det eller ej, er et udslag af usædvanlig dårlig dømmekraft,« siger Thygesen og fortsætter:

»Jeg arbejdede også for tyve år siden, og jeg har da aldrig oplevet, at man kunne tage villige eller ikkevillige praktikanter med op i en lejlighed og knalde dem.«

Og Anna Thygesens kritik stopper ikke ved tv-værten og advokaten. Hun langer også ud efter de mennesker, som sidder derhjemme og dømmer to kvinder, der ikke selv har valgt at dele deres historie.

»Han er 'Mr. Danmark'. De der to kvinder, hvor han jo har besluttet at fortælle deres historie, de er fuldstændig svinet til i hele Danmark af alle mulige hr. og fru Hakkebøf, der synes, det er sådan en pæn mand,« siger Anna Thygesen i en podcast, hvor advokat Mette Grith Stage ikke fik meget taletid.

Advokaten kom dog med nogle pointer og sagde, at hun godt forstår, at Jes Dorph-Petersen føler, at han ikke kan få en fair behandling.

Ligesom hun lagde vægt på, at med en offentlig person, som 61-årige Jes Dorph-Petersen er, samt det faktum at tv-vært Jens Gaardbo lige er røget for upassende adfærd, så ville rygterne have svirret omkring Dorph-Petersen.

Du kan høre hele udsendelsen herunder: