Den populære 'Wonder Woman'-skuespiller Gal Gadot kunne sent onsdag aften komme med en ganske overraskende nyhed.

Der delte hun nemlig et billede af, at hun er blevet mor – for fjerde gang.

Men ifølge The Hollywood Reporter var det slet ikke bredt kendt, at filmstjernen overhovedet var gravid.

»Min søde pige, velkommen,« lyder det i den 38-årige Gal Gadots Instagramopslag, hvor hun har delt et billede af sig selv med den lille nyfødte datter i armene:

»Graviditeten var ikke let, og vi kom igennem den.«

Videre afslører skuespilleren også datterens navn:

»Du har bragt så meget lys ind i vores liv og lever op til dit navn, Ori, som betyder 'mit lys' på hebraisk. Vores hjerter er fulde af taknemmelighed.«

Gal Gadot har i forvejen tre døtre med sin mand, Jaron Varsano, som hun har været gift med siden 2008: 12-årige Alma, seksårige Maya og toårige Daniella.

Jaron Varsano og Gal Gadot ses her i april 2023. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Jaron Varsano og Gal Gadot ses her i april 2023. Foto: Jordan Strauss/AP/Ritzau Scanpix

»Velkommen til pigernes hus...,« skriver Gal Gadot i opslaget og tilføjer med en blinkesmiley:

»Far er også ret sej.«