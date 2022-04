Tre dages fest. To vielsesceremonier. 500 gæster og en jaguar til en halv million pund i bryllupsgave.

Da Brooklyn Beckham og Nicola Peltz i weekenden fik papir på hinanden i Palm Beach i Florida løb udgifterne ifølge avisen Daily Mail op i svimlende 15 millioner… pund.

Ingen af de to behøver dog bekymre sig om regningen.

Deres forældre er så ekstremt velhavende, at brudeparret næppe havde behøvet at sælge rettighederne til brylluppet til Vogue.

Selvom magasinet efter sigende planlægger en særudgave om festen til sommer, har hovedpersonerne selv offentliggjort enkelte skud fra begivenheden på Instagram, og detaljerne fra brylluppet er i den grad faldet den prisbelønnede britiske journalist og kommentator Dan Wootton for brystet.

I Daily Mail skriver han om brudeparret, at de unge mennesker ene og alene er interessante i kraft af deres efternavne.

Den 23-årige kokke-aspirant Brooklyn Beckham er ældste søn af tidligere fodboldspiller David Beckham og hans kone, designer og tidligere Spice Girl, Victoria Beckham.

Den fire år ældre model og skuespiller Nicola Peltz er datter af den styrtende rige finansmand Nelson Peltz og hans tredje hustru, den tidligere model Claudia Heffner.

Wootton kalder brylluppet »sygeligt ekstravagant« og bebrejder de to rigmandsbørn, at de holder et så overdådigt og luksuriøst bryllup i en tid med krig, krise og inflation.

» … dette tossede afkom udsætter verden for det mest usmagelige, klodsede og groteske celebrity-bryllup siden, nå ja, hans forældres.«

Og ikke nok med, at Wootton finder den type ødselhed og ekstravagance for dårlig timing, så anklager han også de to for ikke at kunne noget som helst selv.

»Brooklyn er en af de der irriterende typer, som lader til at befolke kendiskulturen i 2022 ene og alene fordi, hans forældre er berømte.«

»Hør her: Jeg ved, at velhavende mennesker altid har afholdt uhørt overgearede fejringer, men de forventer ikke, at resten af verden skal deltage i deres overdrevenhed,« skriver han i klummen, hvor han når kvalmegrænsen, da han refererer Vogues beskrivelse af brylluppet som det 21. århundredes sande romance og det stof, som moderne eventyr bliver skabt af.

Wootton finder det derimod mærkeligt og selvmodsigende, at det er lykkedes Victoria og David Beckham at gøre deres børn til berømtheder »fra det øjeblik, de kunne gå« med en forventning om, at resten af verden behandler dem som A-navne.

Netop The Beckhams har nemlig ofte beklaget sig over »de såkaldte strabadser,« der følger med stjernestatussen, påpeger journalisten.

Den rabbiner, der stod for den ene af de to religiøse ceremonier under brylluppet, kom angiveligt til at sige »David« i stedet for »Brooklyn«, da han skulle tilspørge gommen.

Selv undskyldte rabbineren det med, at han er glødende fodboldfan, men Dan Wootton ser det et tegn på noget mere alvorligt:

»Måske skulle jeg have ondt af Brooklyn, fordi han for altid skal leve et liv, hvor han bliver overskygget af sine forældre.«

Familien Beckham har foreløbig ikke reageret på kritikken.