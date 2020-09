Der sker ting og sager for skuespilleren Janus Nabil Bakrawi i disse dage.

For en uges tid siden kunne han afsløre, at han debuterer som danser i den kommende sæson af 'Vild med dans', der løber over skærmen til oktober.

Og nu kan han afsløre, at han også har taget et kæmpe skridt på hjemmefronten.

Den 45-årige skuespiller har nemlig været på knæ og spurgt sin kæreste, Kira Møller, om hun vil gifte sig med ham.

Det afslører den kommende ”Vild med dans”-stjerne på sin Instagram-profil.

'Så kunne jeg ikke vente længere!,' skriver Janus Nabil Bakrawi i opslaget, som kan ses i bunden af artiklen.

'Jeg gik på knæ og rakte nervøst ringen frem. Hun sagde: JA,' fortsætter han og har tilføjet et rødt hjerte og et billede af det nyforlovede par.

Janus Nabil Bakrawi, der er kendt fra blandt andet 'Taxa', 'Ørnen', 'Forbrydelsen', har dannet par med 38-årige Kira Møller i tre år.

Skuespilleren har ikke været gift før, men han har tre børn fra tidligere forhold.