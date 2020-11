Komikeren Torben Chris går igennem en hård tid i disse dage.

Hans far, Svend Carlo, er nemlig blev konstateret positiv for corona og er så voldsamt ramt, at han ligger i kunstig koma.

'Han ligger stadig i kunstig koma og kæmper mod Covid. Og den seje jyske krop arbejder hårdt, for temperaturen har været oppe og vende de 41,5. Men vi tror på sejr,' skriver den 43-årige komiker i et opslag på Facebook.

Torben Chris har i forbindelse med sit opslag delt et billede af sig selv, hvor han sidder i et badekar sammen med sin far.

(Arkiv) Torben Chris (venstre) ses her med sin komikerkollega Thomas Hartmann. Foto: Andreas Beck Vis mere (Arkiv) Torben Chris (venstre) ses her med sin komikerkollega Thomas Hartmann. Foto: Andreas Beck

Billedet er en pendant til et tidligere billede, som sendte komikeren ud i en sand shitstorm på sociale medier. På billedet sad han med sin dengang to-årige datter i et badekar, hvilket fik flere til at sende voldsomme beskyldninger om pædofili hans vej.

Torben Chris fortæller i sit nye opslag, at badekarsbilledet af ham og faderen blev taget i kølvandet på shitstormen.

'Det er fra et reklamestunt for 'Men’s Room 3'. Jeg havde jo dengang netop erfaret, at et billede af en far i bad med sit barn kunne stikke helt af,' skriver Torben Chris og fortsætter:

'Billedet gik totalt viralt, til min fars store fornøjelse, og hjalp voldsomt med billetsalg. Her 5 år efter har covid så sat en stopper for både min fars modelkarriere og til dels billetsalget til den 'Men’s Room 4' tour, der starter til september. Men jeg krydser sgu fingre for, at vi får begge dele kickstartet igen. Jyden er jo stærk og sej.'

B.T. forsøger at få en kommentar fra Torben Chris, der selv tidligere har været ramt af corona.

Han blev testet tilbage i juni efter at have været til fest med komikerkollegaen Mikkel Klint Thorius, der senere blev konstareret positiv.

Torben Chris havde ingen symptomer, men viste sig alligevel at være blevet smittet.

»Jeg fik at vide, at jeg ikke var i risiko for at være positiv, men jeg tænkte, at jeg hellere måtte blive testet for en sikkerheds skyld. Men det er skørt, for jeg vil aldrig have opdaget det, hvis jeg ikke var blevet testet, for jeg mærkede ingenting,« sagde han til B.T. dengang.