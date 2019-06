Den populære standupper og tv-vært Tobias Dybvad er blevet far. Det skriver hans forlovede, Marie Stegger Schmidt, på sin Facebook.

Her afslører hun, at de har fået en lille dreng, der hedder Charley.

'Det smukkeste lille menneske, med elastikker på armene, en kampvægt på 4118 gram og det største smil, er kommet til verden, en flot solskinsmorgen d. 25 juni. Her ses Charley på sin første køretur ud på livets landevej. Alt er helt vidunderligt,' skriver hun.

På billedet ser man den to dage gamle dreng, der ser ganske tilfreds ud med sin første køretur.

Tobias Dybvad og Marie Stegger Schmidt har ikke spildt tiden, siden de mødte hinanden.

Ifølge Dybvads Facebook-profil blev de kærester 4. juni i fjor, og dermed var det kun omkring tre måneder inde i forholdet, at de kom i lykkelige omstændigheder. De blev forlovet 26. december, da komikeren gik på knæ under en romantisk ferie på Hawaii.

»Hun blev meget glad og overrasket,« skrev han dengang i en sms til B.T.

Han understregede, at selv om han lever af at være sjov, så foregik det helt uden jokes, da han friede.

»Haha, jeg er ikke sikker på, at sådan en joke ville falde i god jord. 'Vil du gifte dig med mig? Aah, det er bare pis! Mit snørebånd er gået op. Du skulle se dig selv!,« skrev han.

Blot et halvt år inden, han blev kærester med Marie Stegger Schmidt, var han åben om, at han efter en lang singletilværelse var mere end klar til at slå sig ned med den eneste ene.

»Jeg har altid været en enspændertype, men jeg kan godt mærke, at jeg har lyst til at lægge planer sammen med nogen og drømme sammen med nogen. At have nogen at dele oplevelser og succeser med. Det bliver mere og mere tiltalende, sagde han til Ritzau i januar 2018.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra parret om babylykken.