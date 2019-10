Den amerikanske skuespiller og komiker Rip Taylor er død, 85 år gammel.

Han fik i sidste uge et ildebefindende og blev bragt til intensivafdelingen på hospitalet Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles.

Her døde han søndag af ikke oplyste årsager, skriver CNN.

Rip Taylor har været en populær skikkelse i USA siden 70'erne, hvor han blev kendt for at være yderst flamboyant og bruge masser af konfetti i sine optrædener.

Han havde en hård barndom med mobning og tæsk og fandt hurtigt ud af at bruge humor som en udvej. Han fandt hurtigt ud af, at folk ikke slår dig, hvis de har travlt med at grine, siger hans agent, Harlan Boll, til CNN.

Talentet var så stort, at han kunne leve af det, og han var en populær gæst på amerikanske talkshow, ligesom han var meget brugt som stemme i tegnefilm.

»Hans største glæde i livet var at få andre til at grine,« siger Harlan Boll til CNN.

Rip Taylor efterlader sig sin mangeårige partner, Robert Fortney