Komikeren Jeff Ross går rettens vej for at sætte en stopper for anklager om, at han skulle have haft et seksuelt forhold med en mindreårig.

Det er en kvinde ved navn Jessica Radtke, der påstår, at hun havde et forhold til komikeren tilbage i slutningen af 90'erne, da hun var 15 år gammel og dermed under den seksuelle lavalder.

Det nægter Jeff Ross, og han har derfor nu valgt af lægge sag an mod kvinden, fordi han mener, hun krænker hans ære. Det skriver Page Six.

Ifølge det amerikanske medie har 55-årige Jeff Ross erkendt, at han kender kvinden, som han angiveligt mødte i en stand-up-klub i New York.

Han påstår dog, at deres forhold var konsensuelt, og at det først begyndte i 2002, hvor kvinden var over den seksuelle lavalder, som er 17 år i New York.

Jeff Ross' indgav søgsmålet mandag, men det er længe siden, at Jessica Radtke offentligt anklagede komikeren for at være sammen med hende, da hun var mindreårig.

Ifølge søgsmålet påstår Jeff Ross, at kvinden angiveligt forsøgte at miskreditere ham allerede i 2017.

I 2019 eskalerede anklagerne, da kvinden oprettede en Facebook-side med navnet 'IWas15HeWas33', som på dansk kan oversættes til: 'Jeg var 15, og han var 33'.

Jessica Radtke har påstået, at hun var komikerens date til en række offentlige arrangementer. Hun påstår endvidere, at komikeren gentagne gange havde ubeskyttet sex med hende, da hun var mindreårig, og at han endda skal have friet til hende.

Jeff Ross kalder i søgsmålet anklagerne for 'latterlige', og han hentyder i retsdokumenterne til, at han har adskillige vidner, som bakker ham op omkring, at han først begyndte at date Radtke, da hun var fyldt 18 år.

»Radtke er en vane-anklager, som har løjet ved flere lejligheder,« skriver Jeff Ross i søgsmålet, hvor han også påstår, at kvinden flere gange har anklaget sine egne familiemedlemmer for kriminalitet.

Komikeren vil med søgsmålet have et tilhold mod Radtke, erstatning for svie og smerte samt dækket sagsomkostningerne.

Jessica Radtke har endnu ikke kommenteret den nye udvikling i sagen.