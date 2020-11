»Prøv at høre: Jeg planlagde jo at slå ham ihjel.«

Ordene kommer fra komikeren Geo. De omhandler hans far. En mand, der gjorde sit for at gøre sønnens liv til et levende helvede.

Og midt i det helvede fandt Geo på et tidspunkt sig selv i færd med at forholde sig den værst tænkelige forbrydelse af dem alle: Drab. Det fortalte han i torsdagens udgave af 'Go' aften live'.

I årevis chikanerede faren sønnen og hans familie. Han hånede sønnen, da han fik kræft. Dukkede op og skabte ravage til sønnens shows. Brugte sit liv på at gøre sønnens uudholdeligt.

»Prøv at høre: Jeg planlagde jo at slå ham ihjel. Jeg sad og tegnede 'hvordan slår jeg ham ihjel', da han truede med at gøre min datter fortræd,« forklarede en ærlig Geo i 'Go' aften live'.

Til B.T. uddyber Geo, at det var en kulmination af mange års afmagt.

At faren på tidspunktet på trods af polititilhold havde sendt breve, hvori han truede Geos datter Effie.

»Jeg var desperat, da han truede med at gøre Effie ondt, og polititilholdet respekterede han ikke,« fortæller han og fortsætter:

»Derfor udbrød min ven, at vi ville blive nødt til at komme min far i forkøbet og slå ham ihjel. Og det var – hvilket skræmmer mig – ikke en idé, jeg afslog. Jeg sagde blot 'ja', og så begyndte vi ellers at tale om, hvordan det kunne gøres.«

Den 45-årige komiker er inden længe aktuel med showet 'Søn af en psykopat', som omhandler netop hans far.

En mand, Geo beskriver som et »monster, der gjorde alt for at få ham ned med nakken«.

Først da faren gik bort i 2015, fik komikeren ro. I hvert fald fra ham. Nu er farens venner nemlig begyndt at gå hans ærinde.

For nylig kunne Geo således berette, at han skal have politibeskyttelse ved sine kommende shows. Flere af farens venner har nemlig meldt deres ankomst.

»Jeg frygter, der kommer fysiske konfrontationer før, under og efter showet. Jeg er før på aggressiv vis blevet konfronteret af hans 'støtte-venner', som han kaldte dem,« fortalte han forleden til B.T.

Situationen gør ham utryg. Men for ham er det ikke en mulighed at aflyse.

»Hvis jeg aflyser, så får de, hvad de håber på. Det var også, hvad min far håbede, da han købte billet til anden række. Han håbede at se mig knække, så han kunne vinde. Så jeg gennemfører for ikke at give dem den tilfredsstillelse.«

'Søn af en psykopat' handler om de mange forfædeligheder, faren gennem livet bød Geo. Showet handler desuden om Geos tanker om de træk, han har arvet fra sin far.

Tanker, som altså kan høres omdannet til ord, når showet har premiere på Bremen Teater til februar.