Komikeren Geo langer i et opslag på Twitter ud efter DSB, efter han lørdag måtte stå og vente på en kold perron i Aalborg, efter han tilsyneladende havde købt billet til et tog, der slet ikke fandtes.

'Jeg havde købt en billet til kl. 14.03 men dette tog eksisterer ikke. Der var et 13.49 men har desværre ingen tidsmaskine,' lyder det blandt andet i tweetet fra komikeren.

Han undrer sig især over, at det overhovedet var muligt at købe en billet til et tog, der tilsyneladende slet ikke eksisterer.

'Ingen kan svare på hvordan jeg kunne købe en billet til ingenting kan I?' skriver han i sit tweet.

Kære @omDSB jeg står på en kold togperron i Aalborg og kigger langt efter mit tog. Jeg havde købt en billet til kl. 14.03 men dette tog eksisterer ikke. Der var et 13.49 men har desværre ingen tidsmaskine. Ingen kan svare på hvordan jeg kunne købe en billet til ingenting kan I? pic.twitter.com/oJ95OtEsOj — Geo (@Geocomedy) December 22, 2018

Geo var på vej fra Aalborg til Aarhus, hvor han skulle optræde, men blev nødsaget til at melde en senere ankomst, da toget altså ikke kom.

I kommentarsporet til komikerens tweet beretter flere brugere, at de har oplevet det samme. Flere mener også, det er for dårligt, at man overhovedet kan købe en billet til en afgang, der er fjernet.

'Jeg stod i samme situation sidste weekend og fik halvarrogant svar fra konduktøren om, at togene jo i mellemtiden var blevet ændret. Jo tak, men man tjekker jo ikke togplanerne EFTER man har booket,' skriver brugeren Camilla Duus.

Andre brugere påpeger dog, at Geo nemt selv kunne have tjekket køreplanerne.

Jeg stod i samme situation sidste weekend og fik halvarrogant svar fra konduktøren om, at togene jo i mellemtiden var blevet ændret. Jo tak, men man tjekker jo ikke togplanerne EFTER man har booket.. — Camilla Duus (@CamillaDuus) December 22, 2018

På Twitter har DSB svaret komikeren, at det manglende tog skyldes noget arbejde på strækningen, som ikke var blevet færdig som planlagt.

'Hej Geo. Jeg kan sagtens forstå din frustration. Problemet er, at du har købt din billet, da vi stadig troede, at arbejdet på strækningen ville blive færdigt efter planen. Da det blev klart, at dette ikke var tilfældet, meldte vi ud om ændringerne i køreplanen,' lyder svaret.

Geo giver dog ikke umiddelbart meget for den forklaring.

'Køreplanen? Jeg ved ik’ præcist hvilken køreplan I ref til - men jeg har kigget på min DSB app hvor der står 'gyldig' på min billet og min pladsbillet og fine røde prikker kredser rundt om jeres logo,' skriver komikeren.

Hej Geo. Jeg kan sagtens forstå fin frustration. Problemet er, at du har købt din billet, da vi stadig troede, at arbejdet på strækningen ville blive færdigt efter planen. Da det blev klart, at dette ikke var tilfældet, meldte vi ud om ændringerne i køreplanen. ^mh — DSB (@omDSB) December 22, 2018

DSB følger op og forklarer, at de godt forstår komikerens forvirring.

Man forsikrer dog om, at billetten stadig var gyldig.

'Jeg kan sådan set godt forstå, at det kan være forvirrende. Din billet er stadig gyldig og kan bruges på hvilken som helst afgang. Den oprindelige afgang, som du købte billetten til, er fjernet fra køreplanen,' svarer DSB.

Komikeren Geo har i år været aktuel med et show med Thomas Skov med titlen Hva så nu?