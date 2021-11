Tidligere på måneden blev komikeren Geo far for fjerde gang til datteren Vega.

Derfor har der været brug for mere plads til den store familie, så nu har den 46-årige komiker investeret 17.050.000 kroner i et 250 kvadratmeter stort luksuspalæ i Hellerup med en knap 1200 kvadratmeter stor grund.

Det skriver Se&Hør.

I starten af det nye år kan Geo - med det borgerlige navn Christian Geo Heltboe March - og familien så overtage deres nye millionpalæ og flytte til Hellerup.

Den sammenbragte familie var da også klar over, at der begyndte at blive pladsproblemer i København med den lille nye datter.

»Kære Vega, velkommen til verden. Og så må vi til at kigge efter et større hus og en bus til at komme rundt i,« skrev Geo blandt andet, da han på Facebook annoncerede datterens fødsel.

Privat er han gift på fjerde år med den 38-årige læge Ditte Heltboe March, som han ynder at kalde 'lægen fra Aarhus'.

Ægteparret har sønnen Mattis på to år og datteren Saga My på et år sammen, og senest altså også den to uger gamle datter Vega.

Det er dette hus i Hellerup, komikeren Geo nu kan se frem til at flytte ind i. Vis mere Det er dette hus i Hellerup, komikeren Geo nu kan se frem til at flytte ind i.

Derudover har Geo også den trettenårige datter Effie fra sit tidligere ægteskab med radioværten Christiane Vejlø.

De to blev skilt tilbage i 2015 efter seks års ægteskab.