Christian Geo Heltboe har været igennem meget de sidste par år blandt andet med et langt kræftforløb og senest fertilitetsproblemer, og nu er han så blevet far igen, skriver han på Instagram.

‘Med grådkvalt stemme kan jeg med stor stolthed fortælle, at min søde fantastiske kone, Lægen Fra Århus, og jeg har fået den fineste lille bette søn’.

Sådan skriver han på Instagram i en lang besked, hvor han forklarer kampen for at få sit andet barn.

Geo fik konstateret testikelkræft i 2011, og det har efterfølgende været en kamp for ham og hans kone, at lykkes med de fertilitetsbehandlinger, der har skullet til for at blive gravide.

‘...desværre nåede vi at bruge alle vores fertilitetsforsøg i offentligt regi, opnåede flere graviditeter og desværre lige så mange uønskede aborter,’ skriver han.

Geo og hans kone Ditte March fik at vide af lægerne, at de ikke ville kunne få børn sammen på den traditionelle måde, og at de derfor ville have bedre held med donoræg eller en sæddoner.

Men Geos uheld stoppede ikke der.

Efter parret havde fundet en kvinde, der ville donere sit æg, bliv donoren selv gravid, og kunne derfor ikke længere donere æg, da den mulighed er udelukket under en graviditet. Så Geo og ‘Lægen Fra Aarhus’ måtte tilbage i ventepositionen.

‘Jeg foreslog min søde kone, at vi brugte ventetiden til at prøve at blive gravide via en privatklinik og så bede til alle tænkelige guder om, at det ville lykkes,’ skriver den 43-årige komiker.

Sammen fandt de en fertilitetsklinik, som kunne hjælpe dem til at få et barn, og den beslutning viste sig at være frugtbar - sådan helt bogstavelig.

For den 11. marts blev parret forældre til en lille dreng på Fødeafdelingen på Herlev Hospital, som kom til verdenen i bedste komiker-stil, med røven først.

‘Tak til min super kone for at være VERDENS sejeste og føde ved sædefødsel (numsen først på baby). Og tak til Herlev Fødeafdeling for at være ultra professionelle og kyndige omkring netop sådan en fødsel,’ skriver han.

Geo har datteren Effie fra et tidligere ægteskab med radioværten Christiane Vejlø, og nu sønnen Mattie med lægen Ditte March, som han blev gift med i 2017.

Han er bedst kendt for sin vanvittige stand-up, og har senest udgivet bogen ‘Hva så nu’ som handler om, hvordan livet ændrer sig efter en alvorlig sygdom.