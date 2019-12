Den amerikanske komiker Chris Cotton er død - bare 32 år gammel.

Og ikke nok med, at Cotton døde så ung.

Endnu mere tragisk er det, at han gik bort få måneder før han bliver far.

Det amerikanske kendis-medie E! skriver, at hans kone, Ericalynn Cotton, er gravid med deres første barn. Hun har termin i begyndelsen af februar.

We’re devastated by the loss of Chris Cotton – a hilarious comedian, a beloved member of the Comedy Central family and a joy to be around. He will be missed. pic.twitter.com/b7DU4AeGsE — Comedy Central (@ComedyCentral) December 11, 2019

Chris Cotton var især kendt fra online talkshowet 'Every Damn Day.'

Dødsfaldet bliver bekræftet af tv-stationen Comedy Central, som primært sender komik og stand-up.

'Vi er knuste over tabet af Chris Cotton – en fremragende komiker, et elsket medlem af Comedy Central-familien og en fryd at omgås med. Han vil blive savnet,' skriver tv-stationen på Twitter.

Det vides endnu ikke, hvad dødsårsagen er.