Han er vant til at få folk til at lægge sig flade af grin, når han uge efter uge i showet 'Dybvaaaaad' griller andre. Men lige nu er det noget helt andet, der får hans eget ansigt til at flække. Af lykke.

»Det er virkelig virkelig fedt. Livet er bare skidedejligt,« siger komiker Tobias Dybvad med et smil om den vilde drejning, som hans liv har taget på blot halvandet år.

»Nu har jeg kæreste, vi har købt hus og lige fået et barn. Er ikke smukt?« spørger han. Mens glæden strømmer ud af øjnene på ham.

I en alder af 38 år er Tobias Dybvad nemlig landet dér i livet, hvor han allerhelst vil være. Professionelt og privat.

Blå bog Tobias Dybvad Født 3. marts 1981 i København

Gik som barn på Rudolf Steiner-skole

Er som Jonatan Spang udklækket på Den Fri Ungdomsuddannelse

Debuterede som standupkomiker i 2002

Optrådte i starten som opvarmning for større og mere etablerede navne

Var en del af satireholdet på bl.a. The Voice og P3 samt DR2

Fik i 2012 sit eget show 'Dybvaaaaad' på TV2 Zulu

I efteråret 2019 optages 10. sæson af satireshowet

Har derudover optrådt med flere onemanshow

Senest 'Fasser Partner', der handlede om jagten på kærligheden

Optræder desuden med konceptet 'Dybvads sofa', hvor andre komikere inviteres på scenen for at fortælle anekdoter fra deres liv

Har tre gange været nomineret som årets komiker ved Zulu Comedy Galla

Kæreste med sygeplejerske Marie Stegger Schmidt, som er oldebarn af den afdøde skuespiller Karl Stegger

Parret fik i sommer sønnen Charley

Fra 26. august til 8. september stilles der skarpt på Danmarks sjoveste mænd og kvinder på årets comedy-festival, hvor Tobias Dybvad selvfølgelig er at finde i feltet.

Lige siden han i 2002 debuterede på comedy-scenen, er hans stjerne på comedy-himlen trådt mere og mere tydeligt frem.

Stilistisk er han blevet kaldt 'teknisk fremragende' og er blevet fremhævet for sin 'charmerende, lettere tilstrøgne stil'.

Tilbagestrøgen eller ej har Tobias Dybvad arbejdet på at finpudse sin stil, siden han som dreng på Rudolf Steiner-skolen optrådte første gang og høstede sit første bifald.

Han husker stadig den berusende følelse, det skabte inde i hans drengekrop. I forvejen kunne han få sine kammerater til grine, men at få en hel sal til det var 'bekræftende og forløsende'. Et 'virkelig dejligt payoff'.

»Men tro ikke, at jeg var sådan én, man så og tænkte, 'ham dér bliver komiker en dag',« griner Tobias Dybvad og fortsætter:

»Jeg var lidt den forsigtige type. Og det tror jeg, at de fleste komikere er. Vi er lidt mere betragtere.«

Lærerparodien på Rudolf Steiner-skolen var en af Tobias Dybvads første rigtige succesoplevelser. Den gav blod på tanden.

Tobias Dybvad på scenen ved Zulu Comedy Galla i 2012. Året før vandt han Talentprisen. Foto: Camilla Rønde Vis mere Tobias Dybvad på scenen ved Zulu Comedy Galla i 2012. Året før vandt han Talentprisen. Foto: Camilla Rønde

»Men derfra til at træde ud på scenen som Tobias, der påstår, at han er sjov, det er angstprovokerende. For jeg ville virkelig gerne imponere de andre komikere,« indrømmer han.

Efter år som den nye i comedy-klassen beviste han, at han hørte til. Og med comedy-showet 'Dybvaaaaad' på TV2 Zulu blev Tobias Dybvad for alvor folkeeje.

»Det har betydet vanvittig meget for min karriere og min optræden. Har modnet mig og givet mig et vildt skub,« siger han om 'Dybvaaaaad', der nu går ind i sin 10. sæson.

Showets succes har været målbar for Tobias Dybvad. Første gang han turnerede med sit onemanshow, solgte han 8.000 billetter. Til det seneste blev 42.000 billetter langet over disken.

At date afføder masser af akavede nederlag, og det er jo altid sjovt Tobias Dybvad om at lave et helt show om sin jagt på kærlighed

»At kunne trække en landsdækkende turné er jo dét, alle standuppere drømmer om,« siger han om succeskurven, der har gjort ham til en holden mand.

Og nu også en nærmest voksen én med hus på Frederiksberg, kæreste og baby.

Det var passende nok hans seneste onemanshow, 'Fasser Partner' – der handlede om hans jagt på kærligheden – der førte ham dertil.

Efter mange år som single enspændertype ledte Tobias Dybvad efter en kæreste. Og tog springet ud i datinguniverset via appen Tinder.

Fakta om Zulu Comedy Festival Comedy-festivalen afholdes årligt og kan i år fejre 10-års jubilæum.

Den finder sted fra 26. august til 8. september i København og Aarhus

Under festivalen optræder knap 100 danske komikere på mere eller mindre slap line

En række kendte komikere afholder testshow i løbet af festivalen

Festivalen skydes i gang med Zulu Comedy Galla den 26. august

Her uddeles priser til Årets komiker samt Talentprisen, ligesom tre nye håb præsenteres

B.T. bringer i løbet af festivalen en række interviews og artikler med og om stand-up komikere

»Det var ikke, fordi jeg tænkte, at jeg skulle skrive et show om det,« forklarer han og fortsætter:

»Når nu jeg var hoppet på Tinder, gav det naturligt nok masser af inspiration. For at date afføder masser af akavede nederlag, og det er jo altid sjovt.«

Men også sejre. For én af dem, han mødte gennem datinguniverset, var altså Marie Stegger Schmidt. Nu er hun kvinden i hans liv, som tilmed har født hans og deres første barn. Sønnen Charley på to måneder.

Dermed er også Tobias Dybvads privatliv – præcis som karrieren for år tilbage – landet på den helt rigtige hylde.

Tobias Dybvad ved Zulu Awards med kæresten, Marie Stegger Schmidt, tidligere i år. Foto: Per Lange/Scanpix Vis mere Tobias Dybvad ved Zulu Awards med kæresten, Marie Stegger Schmidt, tidligere i år. Foto: Per Lange/Scanpix

At det nye liv som far kan ende op som omdrejningspunkt i et kommende onemanshow, kan han ikke udelukke.

»Men hvad det næste er, som jeg virkelig brænder for at skrive et helt show om, har jeg ikke fundet ud af endnu.«

De seneste par måneder har Tobias Dybvad brugt på at blive – og være – far.

»Det er fedt, mand,« siger han og stråler over hele ansigtet: »Jeg har virkelig nydt at have hele sommeren til at gå ned i gear og hygge mig med det.«

Jeg har allerede købt bæreselen Tobias Dybvad om at gå på barsel med Charley

»Marie og jeg har haft tid til at finde os selv og hinanden i det og lære ham at kende. At gå tur med barnevognen uden at føle, at man går glip af noget andet, har været virkelig dejligt. Nu skal vi bare finde en hverdag i det.«

I den kommende uge starter arbejdet nemlig igen for alvor for den travle komiker, men kun frem til starten af det nye år. Så står den på et halvt års barselsorlov.

»Det bliver mig med en barnevogn på Frederiksberg,« smiler han. »Jeg synes sgu allerede, at jeg har et tæt bånd til min lille søn, så jeg glæder mig bare vildt til at have noget mandetid med ham. Jeg har allerede købt bæreselen.«

'Dybvaaaaad' starter op på TV2 Zulu 4. september