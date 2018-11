Veganerpartiet valgte at anmelde komikeren Tobias Dybvad til politiet, efter han delte en video på Facebook, hvor han stak sin arm op endetarmen på en ko. Nu svarer komikeren igen.

»Koen rykkede sig ikke ud af flækken. Jeg har da aldrig fistet nogen, som var mere ligeglad,« siger komikeren ifølge TV 2 i mandag aftens udgave af programmet 'Dybvaaaaad!'.

Joken, som komikeren lægger ud med, er en slet skjult kommentar til, hvordan han opfatter anmeldelsen.

»Vi ved jo godt alle sammen, at der er mange tusinde køer, som får en arm op i sig hver eneste dag. Men man skal ikke deale med det, fordi det ikke foregår foran ens ansigt. Nu skete det på Facebook, og det er da ikke rart at se på,« fortsætter han i programmet.

Anmeldelsen af komikeren kom fra Tobias Holm, der er medlem af Veganer-partiet.

Anmeldelsen af komikeren kom fra Tobias Holm, der er medlem af Veganer-partiet.

»Jeg blev bekendt med opslaget, der florerede på Facebook med den usmagelige overskrift. Der er klart tale om et overgreb af seksuel karakter, og derfor har jeg anmeldt komikeren og landmanden, der ejer koen til politiet,« sagde Tobias Holm, da B.T. talte med ham i begyndelsen af november.

Hele sketchen med koen, som blev optaget på en gågade i Nykøbing Falster, var lavet for at gøre grin med TV 2-datingprogrammet ’Landmand søger kærlighed’, hvor en landmand, som er inseminator, viser de potentielle partnere, han har boende, hvordan en insemination foregår.

Opslaget delte vandene og skabte stor debat på Facebook.

»Den her stakkels ko skal ikke være et objekt for underholdning. Det er jo ubehageligt for den at få stukket en voksen mands arm op bagi,« sagde Tobias Holm.

Ifølge Tobias Holm har Tobias Dybvad overtrådt reglerne for dyresex, da han ikke faglært person med et anstændigt formål.

»Det hører ikke hjemme nogen steder, og jeg håber, vi kan få skabt fokus på det, der også foregår i staldene,« sagde Tobias Holm og uddybede:

»Det er intet personligt mod Tobias Dybvad, men det er en del af indoktrineringen, at folk kæler med en hund med den ene arm og skærer halsen over en ko med den anden.«