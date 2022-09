Lyt til artiklen

Komikerne Tiffany Haddish og Aries Spears er blevet anklaget for at have misbrugt to mindreårige børn.

Det skriver CNN, der har fået adgang til dokumenter i sagen.

I anklagen er ofrene angivet som 'John Doe' og 'Jane Doe'. Det er de for at beskytte deres privatliv.

Ifølge CNN er der tale om børn i alderen 7 og 14, der ifølge anklagen medvirkede i seksuelle videoer i 2013 og 2014.

I en kommentar til CNN fra parrets advokater lyder det, at der er tale om falske anklager.

Også komikeren Tiffany Haddish har udtalt sig.

'Jeg ved, folk har mange spørgsmål. Det forstår jeg godt. Jeg er her med jer. Desværre kan jeg ikke sige meget lige nu,' skriver hun i et opslag på Instagram.

Dokumenter fra sagen uddyber, at der skulle være tale om en familieven af Tiffany Haddish, der er mor til de to børn.

Pigen, der anklager komikerne for seksuelle overgreb, var med på en sommerlejr, hvor Tiffany Haddish var gæsteunderviser.

Ifølge dokumenterne skulle hun have fortalt pigen, at hun 'havde en perfekt rolle til hende'.

Angiveligt skulle stjernen have kørt den unge pige til et studie, hvor hun sammen med Aries Spears skulle have vist pigen en video af en ældre mand og yngre kvinde, hvor de spiser en sandwich, mens de stønner og laver seksuelle lyde.

Herefter skulle Aries Spears angiveligt have bedt den unge pige om at gøre det samme, som hun havde set på videoen.

'Anklageren, Jane Doe, var nervøs og forfærdet, og hun sagde ikke noget, før Tiffany Haddish kom ind i rummet og satte sig ved hende. Her forklarede Haddish, hvad de forventede, hun skulle gøre, og viste hende hvordan man udførte oralsex med bevægelse, lyde og stønnen. Anklageren valgte at udføre handlingen, så hun kunne komme hjem igen,' lyder det i dokumenterne.

Angiveligt skulle Tiffany Haddish have betalt pigen 100 dollar efterfølgende.

Anklagen går også på, at parret skulle have taget den syvårige dreng med op i soveværelse, hvor han blev afklædt, så han stod i undertøj.

En video med titlen 'Gennem en pædofils øjne' skulle angiveligt vise, hvordan Aries Spears var tiltrukket af drengen, mens han rørte ham på ryggen.

Ifølge anklagen var Tiffany Haddish til stede, mens filmen blev optaget.

Billeder, der angiveligt er fra filmningen af videoen, er også indgivet i anklagen.

En advokat for Tiffany Haddish har udtalt, at moren til børnene i årevis har forsøgt at fremsætte de falske anklager mod komikeren.

»Alle advokater, der er endt med at tage hendes sag, og der var mange, har til sidst valgt at droppe den, da det blev gjort klart, at der ikke var nogen sandhed i anklagerne,« fortalte advokaten til CNN.

Børnene i anklagen er i dag henholdsvis 22 og 15 år gamle.

Den 22-årige kvinde repræsenterer sig selv i sagen.

Tiffany Haddish afslutter sit opslag på Instagram med at skrive, at hun ser frem til at dele mere fra sagen, når hun kan.