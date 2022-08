Lyt til artiklen

For bare to uger siden kunne den amerikanske komiker Teddy Ray fejre sin 32 års fødselsdag. Nu er han død.

Det bekræfter Comedy Central i et opslag på deres Twitter-profil.

'Teddy Ray var en morsom og elsket performer. Han vil blive dybt savnet af hele komiker-miljøet,' lyder det i opslaget.

Ifølge PageSix er dødsårsagen endnu ukendt.

Foruden at turnere rundt på landet scener med sin komik, har Teddy Ray medvirket i 'Pause with Sam Jay' på HBO Max og var også ofte at finde i diverse YouTube-sketches - blandt andet for comedyplatformen All Def Digital.

Mange af disse gik viralt og blev til såkaldte memes, hvilket resulterede i en stor fanbase online for komikeren.

I kommentarsporet på Comedy Centrals opslag er det da også tydeligt, at han med sine sketches har efterladt et stort indtryk på sine fans.

'Han gav os bogstaveligt talt en af ​​de mest berømte forestillinger i sketchkomedie nogensinde,' skriver en bruger, mens en anden stempler i:

'RIP til den fyr, der lavede en af ​​de sjoveste sketches, jeg havde set på YouTube.'