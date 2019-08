I sine unge tyvere led komiker og journalist Sebastian Dorset af en depression, der varede i flere år.

Da depressionen var på sit værste, forsøgte han at tage sit eget liv, men heldigvis gik det ikke så galt.

En ven rakte nemlig hånden ud og hjalp Sebastian Dorset tilbage fra mørket.

»Min ven hev fat i mig og fik mig til at stoppe med det pjat, og det er jeg taknemmelig for. Han talte med mig, og derefter kom jeg i gang med et bedre mønster. Jeg var fanget i et sortsyn og en idé om, at det ikke kunne blive bedre,« siger Sebastian Dorset.

Depressionen ramte, da komikeren var omkring 20-21 år, og varede i godt tre år. Men mens det hele stod på, vidste Sebastian Dorset ikke nødvendigvis, at han var deprimeret.

»Jeg tror, mange deprimerede føler sig forkerte, og at de ikke leverer. Og man er ikke klar over, at man ikke er dum eller doven, men at man lider af en sygdom, og det led jeg af. Jeg var bare slet ikke klar over, jeg var deprimeret,« siger Sebastian Dorset.

Den 48-årige komiker har flere gange fortalt om sin egen oplevelse med depression, og han har også fungeret som ambassadør for Depressionsforeningen.

Nu har han i samarbejde med netop Depressionsforeningen lavet en podcastserie på Radio 24syv med titlen 'Deprimeret med Dorset'.

I flere år led Sebastian Dorset af en depression. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere I flere år led Sebastian Dorset af en depression. Foto: Mads Claus Rasmussen

I serien bruger Sebastian Dorset sine egne erfaringer med depression, og sammen med medvært Iben Foss gennemgår han helt konkrete metoder, der kan hjælpe folk i depression.

Et afsnit handler om, hvordan dyr kan være en hjælp. Her fortæller Sebastian Dorset om sin egen hund Hugo, som han kalder 'depressionshunden'. Et andet afsnit fokuserer på, hvordan musik kan bruges – og her fortæller Sebastian Dorset, hvordan han har hørt især Leonard Cohen.

Den 48-årige komiker vil gerne, når han kan, være med til at bryde det tabu, der stadig eksisterer, når man taler om psykisk sygdom.

»Jeg synes, det er vigtigt at vise, at det at være deprimeret ikke betyder, at man sidder og ryster i et kælderlokale.«

»Ligesom man kan komme sig over en lungebetændelse, kan man også komme over en depression, så det er for at vise, man kan komme ud på den anden side,« siger Sebastian Dorset, der også mener, det er vigtigt at turde bruge sin egen historie.

»Det er ligesom, hvis narkomaner skal have hjælp, hjælper det også meget, at det er folk, der selv har haft et misbrug, der hjælper dem,« siger han.

Siden de rigtigt mørke dage har komikeren også lært, at han også kan bruge sin tidligere depression som en styrke.

»Hvis jeg optræder, og der er 150 mennesker på en café i Grenå, der ikke griner, så kan jeg godt tænke: 'Og hvad så? Jeg har prøvet det, der var værre',« siger komikeren.