I starten af 2020 bliver to til tre i Stokholm-familien.

Nikolaj Stokholm og hustru Isabella Stokholm skal nemlig være forældre for første gang.

Det afslører komikeren på sin Instagram-profil, hvor han har delt et billede af de to kommende forældre sammen.

'Nåmen hvad er der ellers sket? Nåh ja, jeg skal være far. Mussemor skal være mor. Sammen skal vi være forældre i starten af det nye år,« skriver han og tilføjer:

'Og vi er pjattede med det.'

Dertil har den 29-årige komiker brugt det meget mundrette hashtag #stokkeFAR.

Parret mødte hinanden tilbage i 2013, da Nikolaj Stokholm var i Frankrig for at optræde for en flok gymnasieelever, der var på skiferie.

Det var kærlighed ved første blik, har han tidligere fortalt om sin forelskelse i studinen.

To år senere gik han på knæ, og i oktober 2016 sagde parret endegyldigt ja til hinanden ved et bryllup i Grundtvigs Kirke i København.

I den forbindelse havde Nikolaj Stokholm svært ved at holde tårerne tilbage, da han så sin brud komme gående op af kirkegulvet, har han tidligere fortalt i en klumme på ChriChri.dk:

'Det var på alles læber, da Frederik og Mary blev gift, at han var en rørt mand. Jeg vil sige i forhold til mig, var kronprinsen en følelseskold viking,' berettede han.

'Det stod ud af mig, så mine brilleglas duggede, og min storebror forsynede mig med servietter.'