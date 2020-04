Komiker Mark le Fêvre skulle en alvorlig operation igennem, og han lovede derfor sig selv forkælelse på den anden side. En stor 'gulerod'.

'Da jeg tilbage i november blev opereret i hovedet, fordi lægerne fandt tegn på kræft, lovede jeg mig selv, at når jeg kom på den anden side af operationen, så ville jeg forkæle mig selv,' skriver han tirsdag i et opslag på Instagram.

Lægerne havde fundet tegn på kræft i et modermærke, og det tog de ikke let på.

Derfor blev der bortopereret et stykke hud fra komikerens baghoved, hvor man heldigvis ikke fandt yderligere tegn på kræft.

Vis dette opslag på Instagram Kæmpe voksen-nyhed! Jeg har købt hus! Da jeg tilbage i november blev opereret i hovedet, fordi lægerne fandt tegn på kræft, lovede jeg mig selv, at når jeg kom på den anden side af operationen, så ville jeg forkæle mig selv. Enten med en ny fed bil eller ved at tage springet og købe et dejligt hus med have. Efter operationen står jeg nu tilbage sund og rask med den dejlige nye titel “husejer” og så endda med en crazy-cat-lady husnøgle. Jeg ved ikke, hvem jeg skal sige tak til, men det føles som om, at der er nogen, der skal have et tak. Så... Tak Et opslag delt af Mark le Fevre (@denmarklefevre) den 21. Apr, 2020 kl. 10.59 PDT

Mark le Fëvre kunne derfor lidt mere lettet se frem imod at skulle indfri sit løfte til sig selv.

Han havde nemlig besluttet, at han enten skulle have en bil eller et hus.

Og nu afslører han så, at den sidstnævnte af drømmene er gået i opfyldelse.

'Efter operationen står jeg nu tilbage sund og rask med den dejlige nye titel “husejer” og så endda med en crazy-cat-lady husnøgle. Jeg ved ikke, hvem jeg skal sige tak til, men det føles som om, at der er nogen, der skal have et tak. Så... Tak,' lyder det fra ham.

Tilbage i november kunne man også læse, at komikeren og hans kæreste, Sidsel Fisker Buhl Jørgensen havde sat deres lejlighed til salg for lidt mindre end fire millioner kroner.

Den lå i København Nordvest og bød på 128 boligkvadratemer.

Men det var altså ikke nok for de to, som ville have eget hus med have og det hele.

Et par, som nu står smilende foran, hvad der angiveligt er deres nykøbte hjem, som man kan se i Instagram-opslaget længere oppe i artiklen.