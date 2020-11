Den legendariske komiker og 'Monty Python'-stjerne John Cleese er landet i massiv modvind på sociale medier.

Her forsøgte han søndag at vise sin støtte til 'Harry Potter'-forfatteren J.K. Rowling, som tidligere på året blev lagt for had og beskyldt for at være transfobisk.

Det gjorde hun blandt andet, fordi hun tweetede sin uforståenhed over for en artikel med overskriften 'mennesker, der menstruerer'. Forfatteren påpegede undrende, at den menstruerende del af befolkningen burde betegnes som 'kvinder'.

John Cleese har underskrevet et støttebrev for at bakke op om J.K. Rowling i kølvandet på de voldsomme beskyldninger mod hende. Dette er dog ikke blevet vel modtaget. Det skriver Page Six.

(Arkiv) Harry Potter-forfatteren, J. K. Rowling. Foto: ANGELA WEISS Vis mere (Arkiv) Harry Potter-forfatteren, J. K. Rowling. Foto: ANGELA WEISS

Ifølge det amerikanske medie begyndte komikerens navn i weekenden at trende på Twitter, hvor flere brugere kaldte ham for transfobisk på grund af hans opbakning til den udskældte forfatter.

Det fik 81-årige John Cleese til at svare tilbage på kritikken – blandt andet med følgende retoriske spørgsmål, som sendte ham ud i en vaskeægte shitstorm:

'Inderst inde vil jeg bare gerne være en kvindelig cambodjansk politibetjent. Må jeg det? Eller er det urealistisk?' skrev han til en bruger, der spurgte ham, hvorfor han 'ikke bare lader folk være dem, de vil være'.

John Cleese fortalte også en Twitter-kriger, at han finder hele 'woke'-kulten irriterende, og at han har større bekymringer end transkønnede.

John Cleese performs. Foto: KOEN VAN WEEL Vis mere John Cleese performs. Foto: KOEN VAN WEEL

'Jeg er bange for at måtte indrømme, at jeg ikke er særlig interesseret i transpersoner. Jeg håber bare, at de er glade, og at folk behandler dem pænt,' skrev han og fortsatte med at liste ting op, som, han mener, er vigtigere:

'Lige nu er jeg mere fokuseret på truslerne mod demokratiet i Amerika, korruptionen i Storbritannien, den forfærdelige britiske presse, afsløringerne om politivold, covid-19, den britiske regerings inkompetence, Kinas ligegyldighed med nødvendigheden om at droppe fossile brændstoffer samt de nylige dødsfald blandt adskillige af mine bedste venner.'

John Cleese påpegede også på Twitter, at han finder det uretfærdigt, at kvindelige atleter, der blev født som mænd, får lov til at konkurrere mod kvinder.

'Når en kvinde, der engang var en mand, konkurrerer mod kvinder, der altid har været kvinder, så mener jeg, at hun har en fordel, fordi hun har arvet en mands krop, som ofte er større og stærkere end en kvindes'.

Komikerens mange kommentarer og forsøg på at forklare, hvorfor han støtter J.K. Rowling har medført, at han nu – ligesom forfatteren – bliver kaldt for transfobisk.

Du kan se nogle af hans opslag og jokes herunder:

Woke joke



A production of 'Macbeth' may cancelled because the man playing the lead revealed that he had never actually killed anyone



Convicted murderers are now being sought



Otherwise they will have to stage Chekhov's Three Sisters, who will be Inuit, Thai and Samoan — John Cleese (@JohnCleese) November 22, 2020

That depends who I identify with today... https://t.co/TXKLbPlPyR — John Cleese (@JohnCleese) November 22, 2020