Kokain og alkohol. To bekendtskaber, som John Mulaney i årtier har forsøgt at undgå. Uden held. Nu har han erkendt, at han har brug for hjælp.

Den 38-årige komiker har således tjekket sig selv ind på en afvænningsklinik og vil derfor ikke være at træffe de kommende 60 dage.

Det erfarer flere amerikanske medier uafhængigt af hinanden. Heriblandt Vulture, People og PageSix.

Sidstnævnte var det første medie, der kunne bringe nyheden efter blandt andet at have talt med en kilde fra John Mulaneys inderkreds.

Denne berettede, at komikeren, der gennem tiden har leveret tonsvis af spas til det populære show 'Saturday Night Live', i weekenden lod sig indskrive på en afvænningsklinik i Pennsylvania på grund af sit alkohol- og kokainmisbrug.

Misbruget er ikke nyt, og John Mulaney har flere gange åbent og ærligt fortalt om, hvordan han allerede som helt ung stiftede bekendtskab med alkohol og forskellige former for stoffer – både de receptpligtige og de ulovlige.

Bekendtskabet udviklede sig til misbrug, men som 23-årig lykkedes det komikeren at blive stoffri. For en stund.

Ifølge PageSix' kilde har særligt den verdensomspændende coronapandemi været afgørende for, at komikeren nu er kommet så langt ud, at afvænning er den eneste løsning.

John Mulaney på scenen under 'Comedy Central's Stars Under the Stars' i 2013. Foto: Neilson Barnard Vis mere John Mulaney på scenen under 'Comedy Central's Stars Under the Stars' i 2013. Foto: Neilson Barnard

Pågældende understreger desuden, at både hans venner og familie er glade for, at han endelig får den hjælp, han har brug for. Det samme er han:

»Han er indforstået med forløbet og forsøger ikke at modsætte sig den,« er kilden citeret for at sige.

John Mulaney har endnu ikke selv kommenteret sin indlæggelse, men det er kun en måned siden, at han satte ord på, hvor negativt coronapandemien og den medfølgende nedlukning har påvirket ham.

Under 'Jimmy Kimmel Live' fortalte han, hvordan han var ved at drive sig selv og sin hustru til vanvid, fordi han ikke havde noget at give sig til.

Af samme årsag besluttede han også at påtage sig rollen som manusskribtskribent på Seth Meyers show.

»Jeg havde virkelig brug for et job. Blandt andet, fordi jeg godt kan lide at have en chef og få opgaver at løse. Når jeg har ansvaret for noget alene, går det ikke så godt,« forklarede han og tilføjede, at hans terapeut havde givet ham ret i den analyse:

»Hun sagde: 'Når der ikke er en ekstern struktur, har jeg ingen tillid til, at du trives'. Hun ved om nogen, hvordan jeg fungerer, for jeg har fortalt hende alt, hvad der foregår i mit hoved.«